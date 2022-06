Brittiläinen huippupelaaja sparraa Emil Ruusuvuota kohti Wimbledonin avausta – ”Historia vaan tuntuu”

Emil Ruusuvuori keskittyy harjoituksissaan kohtaamaan vasenkätisiä pelaajia, kun Wimbledonin tennisturnaus alkaa vasuri Yoshihito Nishiokaa vastaan.

Lontoo

Emil Ruusuvuori tuntee kaikki maailman merkittävimmät tennisturnaukset, mutta yksi jaksaa yllättää.

Wimbledonissa historia ja pitkät perinteet huokuvat. On omanlaisensa värimaailma, vihreää ja violettia joka puolella ja ennen kaikkea nurmikentät.

Ykköskentän takana olevilla Aorangin harjoituskentillä käy täysi kuhina. Ruusuvuori harjoittelee brittitähti Cameron Norrien kanssa kentällä numero kuusi. Ykköseksi sijoitettu Serbian Novak Djokovic vetää omia harjoituksiaan muutaman askeleen päässä.

Pelaajat vaihtuvat kentillä tiuhaan tahtiin. Jokaisella on kiire tottua ruohokenttään. Jopa ykköstähdet haluavat paneutua nurmialustaan ihan eri lailla kuin mihinkään muuhun.

Varsinaiset Wimbledonin kisakentät pysyvät koskemattomina maanantaiseen starttiin asti.

Hallitsevana mestarina Djokovic saa korkata kuulun Keskuskentän. Niin on ollut Wimbledonissa tapana, että mestarit aloittavat.

”Täytyy sanoa, että ensimmäiset päivät olin ihan vau, kun tulin tänne neljä päivää sitten. On kaikki pukuhuoneista lähtien niin viimeisen päälle”, Ruusuvuori kertoo.

Emil Ruusuvuori pelasi kesäkuun alussa Hollannissa.

Ruusuvuori kuvailee Wimbledonia muodikkaasti ”ihan törkeän siistiksi” turnaukseksi. Hän selvästi nauttii, aurinkokin paistaa sopivan lämpimästi muttei liian kuumasti.

”On tässä oma tunnelmansa ja sitten kentät, kuinka hyvää huolta he pitävätkään niistä.”

”Historia vaan jotenkin tuntuu takana. Ei siitä pääse mihinkään.”

Wimbledonia on pelattu vuodesta 1877 lähtien, mutta tänä vuonna on satavuotisjuhla siitä, kun turnaus siirtyi Church Roadin varrelle Etelä-Lontooseen. On siinä historiaa kylliksi.

Nurmi nousemassa suosikkeihin

Ruusuvuori tykkää pelata nurmella. Se on ollut pitkään tiedossa, että kovapintaiset kentät ovat hänen suosikkialustansa, mutta nurmi alkaa kiilata rinnalle:

”Sopii pelityyliin”, Ruusuvuori sanoo.

”Jos aletaan laskea otteluita, jotka olen pelannut ruoholla... on se aika minimaalista muihin alustoihin verrattuna.”

Ennen Wimbledonia Ruusuvuori sai pelattua kahdeksan ottelua nurmella, kun viime vuonna määrä jäi vain neljään ennen arvoturnauksen alkua.

”Se tuntuu jo paljolta”, hän toteaa.

”On hassu fiilis, että niin kauan olen pelannut, mutta on alusta, josta on niin vähän kokemusta.”

Ruusuvuori pelasi tässä kuussa Lontoon ATP-turnauksessa.

Norrien ja Ruusuvuoren harjoittelussa on selkeä idea. ATP-listalla sijalla 12 oleva vasenkätinen Norrie sparraa Ruusuvuorta kohti avausottelua.

Japanilainen Yoshihito Nishioka haastaa Ruusuvuoren tiistain kohtaamisessa. Hän on vasenkätinen, ja siksi Ruusuvuoren valmentaja Federico Ricci on valinnut vain vasenkätisiä pelaajia harjoitusvastustajiksi.

Norrien jälkeen vuoroon tulee Slovakian Alex Molcan, ja kanadalainen Denis Shapovalov on värvätty maanantaina samalle harjoituskentälle.

Vuosi sitten Ruusuvuori lähti Wimbledoniin heikoista asetelmista ja turnaus päättyi avausottelussa.

Nyt kaikki on toisin. Viime vuoden keväällä pelatulla massakenttäkaudella Ruusuvuori ei voittanut yhtään ottelua. Tänä vuonna otteluita kertyi massalla peräti 16.

”Koko vuosi on ollut todella erilainen. Tuntuu, että olen kaikin puolin paljon parempi pelaaja ja valmiimpi joka osa-alueella”, Ruusuvuori arvioi.

”Viime vuonna oli vähän häikkää, fyysistäkin olkapään kanssa. Eikä se helpottanut. Syötön pitää toimia.”

Ruusuvuori uskoo lähtökohtien olevan täysin toisenlaiset kuin ennen vuoden 2021 turnausta.

”Tuntuu paljon paremmalta.”

Menestys tuo nimeä ja lisää kysyntää harjoitusmarkkinoilla. Norrie on sen tasoinen pelaaja, ettei hän vaivautuisi samalle kentälle aivan kenen tahansa kanssa.

Tuulahdus maailman huipulta tuli, kun Ruusuvuori pääsi harjoittelemaan aikaisempina päivinä italialaisen Matteo Berrettinin kanssa. Viime vuoden loppuottelija antoi tuntumaa, millaista tennistä maailman huiput pelaavat nurmella.

”On saatu hyviä treenieriä aikaan.”

Suosikkina avaukseen

Avausottelussaan Nishiokaa vastaan Ruusuvuori on jopa ylivoimainen suosikki. Nishioka pelasi viimeksi Ranskan avoimissa toukokuun lopussa, kun otti lukua Djokovicia vastaan.

Yhtään nurmiottelua Nishiokalla ei ole takana ennen tiistain kamppailua.

Ruusuvuori suhtautuu asemaansa tyynesti.

”Jos ennakkoasetelmia katsoo, ne vaihtuvat ottelu ottelulta. Kaikkeen pitää koettaa sopeutua.”

Ruusuvuori laski, että ATP-kiertueelle noustessaan hän oli koko ajan altavastaaja, mutta rankkauksen noustua yhä useammin suosikki.

”Juniorista asti otetaan näitä steppejä. Samalla kaavalla se menee.”