Olkapäävamma pakotti Maria Huntingtonin keskeyttämään Oulun rankingkilpailun, MM-tavoite kariutui – valmentaja mietteliäänä EM-kisoista: ”Sitten on ihan turha lähteä”

Huntingtonin valmentajan Mika Vakkurin mukaan urheilijan kanssa on keskitytty viime viikkoina olkapään kuntoutukseen.

Aamulehti

Tampereen Pyrinnön seitsenottelijan Maria Huntingtonin kisakauden avaus kariutui sunnuntaina Oulussa keskeytykseen viiden lajin jälkeen.

Huntington loukkasi vasemman olkapäänsä toukokuun lopussa Tampereella. Vamma on viivästyttänyt hänen kisakautensa avausta, ja olkapää vihoitteli myös Oulun rankingkilpailuissa.

Valmentaja Mika Vakkuri kertoo, että Huntingtonin olkapäävamma on osoittautunut kuluneen viiden viikon aikana paljon vaikeammaksi kuin alun perin vaikutti. Hänen mukaansa Huntingtonin solisluun nivelside repesi pahasti.

”Vaikka kyseessä on vasen olkapää, se on joka lajissa tosi tärkeä ja ärtyi jo eilen paljon. Urheilija itse olisi halunnut tehdä ottelun läpi, mutta sitten kuitenkin riskien ottaminen on tässä vaiheessa tyhmää”, Vakkuri sanoo Aamulehdelle.

Vakkurin mukaan Huntington ei ole päässyt tekemään viiteen viikkoon normaalia harjoittelua, vaan ”kaikki energia ja fokus” ovat olleet olkapään kuntoutuksessa. Oulussa oli kuitenkin tavoitteena nostaa Huntingtonin rankingsijoitusta yleisurheilun heinäkuisia MM-kisoja ajatellen.

”Vasta viime viikolla päätimme, että yritämme tulla tänne. Riski tiedettiin, ja jälkeenpäin olisi viisasta jossitella, että ei olisi välttämättä edes kannattanut tulla”, Vakkuri huokaa.

”Olkapää ei vain kestä vielä ottelemista tällä hetkellä. Se on tilanne tällä hetkellä, ja nyt täytyy taas miettiä, mitä tehdään.”

EM-kilpailut mielessä

Maria Huntington on jo rikkonut kisarajan Münchenin EM-kilpailuihin, jotka käydään elokuun lopulla. Vakkurin mukaan vielä juhannusviikonloppuna urheilijan tiimillä on vahva usko siitä, että sekä olkapää että urheilija saadaan EM-kisoihin mennessä kuntoon.

”Tässä ei voida kuitenkaan pelkästään kuntouttaa ja odottaa, että käsi paranee, koska sitten on ihan turha lähteä EM-kisoihin. Tässä pitää pystyä myös harjoittelemaan, ja se on nyt meidän tiimimme osalta valmennuksellisesti tosi suuri asia, että miten pystymme tekemään asiat niin, että suorituskyky pysyy ja se hyvä työ, jota Maria on tehnyt koko talvikauden, pysyisi yllä”, hän miettii.

”Selkeästi huomaa, että viidessä viikossakin on jo tapahtunut aika paljon, kun ei olla päästy harjoittelemaan. Mutta kyllä EM-kisat ovat edelleen tähtäimenä.”

Oulussa Huntington ehti juosta lauantaina 100 metrin aidat aikaan 13,22, hypätä korkeudessa tuloksen 183, työntää kuulaa 12,45, ja juosta 200 metrillä 25,07. Sunnuntaina hän hyppäsi vielä pituudessa 6,13 metriä mutta keskeytti keihäspaikalla.

Vakkurin mukaan aitajuoksusuoritus oli varsin hyvä, ja korkeudessa ja kuulassa hän jopa yllättyi.

”Olemme pystyneet harjoittelemaan hyppy- ja heittolajeja ihan minimaalisen vähän, esimerkiksi korkeutta esimerkiksi vain kerran. Korkeus kertoi siitä potentiaalista, mikä hänellä on. Se on laskenut kuntoutumisen aikana, mutta oli yllättävän hyvä. Kuulan lähtökohta oli se, että kunhan hän nyt saa vain tuloksen, mutta sekin oli ehkä parempi, mitä odotimme”, valmentaja kertoo.

”Tänään sitten pituudessa näki, että suorittaminen oli tosi varovaista. Urheilija urhoollisesti yritti ja taisteli kipua vastaan, mutta se oli just niin hankalaa kuin tulokset näyttivät.”

Oulun rankingkilpailujen seitsenottelun voitti Huntingtonin seurakaveri Saga Vanninen pistein 6193, joka on kauden kotimainen kärkitulos.