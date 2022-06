Haka vyörytti hyökkäyksiään näyttävästi, mutta oman maalin varjelu tuotti tuskaa taas kerran – Laineen upea oivallus oli keskiviikkoillan kohokohta

Seinäjoki on usein paha paikka vieraille, mutta nyt liigakamppailua hallinnut Haka pettyi 2–2-tasapeliin.

Hakan keskikenttäpelaaja Janne-Pekka Laine järjesti keskiviikkoillan tähtihetken Seinäjolla.

Laine ryösti pallon isäntien brittivahvistukselta Alfie Batesilta ja yllätti hölmistyneen SJK-vahdin Jesse Östin reilusta 25 metristä.

”Sain riiston vähän yllättäen. Päätin kokeilla, kun huomasin Östin olevan aika kaukana maalista. Vedin sisäkierteellä mahdollisimman kaukaa veskasta ja sain upotettua pallon nurkkaan”, Laine herkutteli.

Upea osuma toi ymmärrettävästi hymyn huulille, mutta toisaalta lopputulos kaihersi mieltä. Haka joutui tyytymään 2–2-tasapeliin selkeästä hallinnasta huolimatta.

Lue lisää: FC Haka kohtasi SJK:n – Katso tallenne ottelusta tässä jutussa

Normaalisti Seinäjoelta raavittu piste lämmittää kaikkia vieraita, mutta nyt energinen ja aloitteellinen valkeakoskelaisjoukkue koki menettäneensä kaksi pistettä.

”Erikoistilanteet aiheuttivat ongelmia taas kerran. On aika vaikea voittaa, jos päästää kaksi erikoistilannemaalia. Tai kaksi maalia ylipäätänsä. Mikään joukkue ei voi välttää kulmapotkuja, mutta niitä pitäisi puolustaa paremmin”, Laine manasi.

Tällä kertaa Ville Tikkanen pääsi puskemaan 2–1-osuman kaikessa rauhassa Pyry Hannolan antamasta kulmapotkusta. Siinä tilanteessa petti vartiointi ja loppui Haka-vahti Aatu Hakalan mitta.

”Noita tilanteita treenataan koko ajan, mutta silti takaiskuja tulee pelistä toiseen. Se ketuttaa.”

Myös SJK:n ensimmäinen osuma syntyi erikoistilanteesta – rangaistuspotkusta. Denis Oliinyk täräytti pallon vastustamattomasti verkkoon. Tuomari vihelsi pilkun Elias Collinin kaadettua Kingsley Oforin.

”Tuomari (Petri Viljanen) näki, että Elias osui ensimmäiseksi palloon ja sen jälkeen rajusti mieheen. En ole tuomari enkä osaa sanoa, miten näissä tilanteissa pitäisi toimia”, Laine tuumi.

”Joka tapauksessa tuntui epäreilulta, kun olimme häviöllä tauolla. Peli oli täysin meidän hallussa – ja SJK rokotti yhdestä virheestä.”

Haka hallitsi peliä myös toisella jaksolla, kunnes iski loppuminuuttien paniikki. Silloin näytti siltä, että kehnompikin kulmapotku aiheuttaa kaaosta valkeakoskelaisten maalin tuntumassa.

Laineen, 21, ennakkoluulottomat esitykset kuuluvat Hakan alkukauden suurimpiin ilonaiheisiin. Keskikenttämies uskaltaa ottaa vastuuta ja pitää palloa tiukoissakin paikoissa.

”Olen saanut paljon vastuuta ja kehittynyt sitä kautta. Uskon itseeni enemmän ja enemmän. Tiedän, että pystyn tekemään maaleja ja menemään pelaajista ohi myös tässä sarjassa”, Laine kuvaili.

Tulosta on tullut varsinkin SJK:ta vastaan. Kun joukkueet kohtasivat reilu kuukausi sitten Valkeakoskella, Laine täräytti Hakan tasoituksen komealla vedolla lisäajan viime hetkillä. Nyt syntyi illan sykähdyttävin osuma.

”Vaikuttaa siltä, että SJK sopii minulle.”

Hakan seuraava haaste odottaa ensi keskiviikkona, kun liigajohtaja KuPS vierailee Valkeakoskella. Panoksena on Suomen cupin välieräpaikka.

”Cupissa voi tapahtua mitä vaan. Edessä on varmasti kova matsi. Me hoidamme sen 1–0, kun isken ainoan osuman 80. minuutilla. Maali on varmaan aika ruma, mutta niitäkin tarvitaan”, Laine heitti.

Aamulehti näytti ottelun keskiviikkona suorana lähetyksenä. Peli on katsottavissa tallenteena tässä jutussa.