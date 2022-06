Henri Puputti ei kyllästy kunnareihin tai Itä–Länsiin: ”Ei haittaa vaikka olisi 40. kerta”

Vain Juha Korhonen on kiertänyt enemmän kunnareita miesten Superpesiksessä kuin Henri Puputti. Muut jäävät kauas taakse.

Aamulehti

Kova isku kakkospesän suuntaan yllätti Koskenkorvan Urheilijoiden ulkokentän. Pallo suuntasi kohti legendaarista ”Antin monttua”, ja Henri Puputti ehti vaivatta kiertämään kunnarin.

”Siinä vissiin vähän kaverin ulkokenttä näki väärin, kun he lähtivät ihan väärään suuntaan”, Puputti kertasi nauraen.

Kokeneen kopparin napakymppi käänsi Kosken­korvalla ensimmäisen jakson Manse PP:lle. Toisella oli Mansen etenijäjokerin Timo Torpan vuoro kiertää kunnari tyhjään kenttään, ja tiivis ulkopeli hoiti loput.

Keskiviikkoisen pelin voitto kirjattiin lopulta Manselle jaksoin 2–0 (3–2, 2–1).

”Kolme läpilyöntiä lyötiin, ja ulkopeli oli hyvää, niillä tuli tänään voitto. Väsy vähän painoi, kun oli jo kolmas peli viiteen päivään. Aika perussuoritus riitti”, Puputti arvioi.

Voitollaan Manse vankisti otettaan miesten Superpesiksen neljännestä sijasta. Ero kolmantena olevaan KPL:ään ei sekään ole enää kuin kolme pistettä.

Kunnareissa kakkosena

Vaikka avausjakson kunnari oli Puputin kauden ensimmäinen, ei se laajemmalla tarkastelulla ole ollut kovinkaan harvinainen näky: tarkalleen ottaen hänellä on runkosarjassa kasassa nyt 94 kunnaria.

”Vaihtolyöjänä kun olen pelannut, niin olen läpilyöntejä paljon yrittänytkin. Ei niitä tule, jos ei yritä – ei siinä muuta salaisuutta varmaan ole”, Puputti totesi.

Puputtia useammin kunniaa on kiertänyt vain Hyvinkään Tahkon Juha Korhonen, joka hiljattain saavutti sadan kunnarin rajapyykin. Kaksikko on tilastossa täysin omassa luokassaan, sillä yksikään muu pelaaja ei ole vielä yltänyt 70 kunnariin.

Lähellä historiallisia lukemia Puputti on muissakin tilastoissa. Hänet valittiin Kempeleen Kirin Sami Haapakosken tavoin 17. kertaa aikuisten Itä–Länteen, ja edellä on vain viimeistä kauttaan pelaava Toni Kohonen 23 arvo-ottelullaan.

”Se on kunnia asia, ja aina on hieno lähteä. Kun parhaat valitaan, niin mielestäni on velvollisuus myös olla paikalla. Ei haittaa vaikka olisi 40. kerta”, Puputti kertoi.

Haapakoski on kautta aikojen ainoa, jolla on tuotuja juoksuja Puputtia enemmän. Lyödyissä juoksuissa Puputti on sijalla 20 ja kärkilyönneissä neljäntenä.

Urasaavutuksista löytyy myös kaksi Vuoden pesäpalloilijan valintaa, neljä Suomen mestaruutta ja kymmenen himmeämpää mitalia. Vielä tässä vaiheessa tilastoihin hän ei ole kiinnittänyt suuremmin huomiota.

”Sitten kun ura loppuu, on mukava lueskella että mitä on tullut tehtyä.”

Fakta Kaikkien aikojen kunnaritilasto (Miesten Superpesiksen runkosarjassa, tilanne 22.6.2022 jälkeen) 1. Juha Korhonen 100 2. Henri Puputti 94 3. Kari Kuusiniemi 68 4. Roope Korhonen 67 5. Sami Haapakoski 66

Kaikki sisäpeliroolit koettuna

Loppukesästä 39 vuotta täyttävä Puputti on urallaan käynyt läpi sisäpelin täyden kehityskaaren: hän aloitti huippuetenijänä, siirtyi vähitellen ensiluokkaiseksi vaihtajaksi, ja viime vuosina on tunnettu erityisesti kovalyöntisenä kotiuttajana.

Myös kopparina Puputti on edelleen sarjan eliittiä. Fyysisesti hän on yhä hyvässä kunnossa, ja pelipaikalta vaadittavat laji- ja pelinlukutaidot sekä rautainen itseluottamus ovat vain vahvistuneet kokemuksen myötä.

Nykyinen sopimus päättyy kuluvaan kauteen. Huhuja on liikkunut sekä jatkosta että seuranvaihdosta.

”Siitä en pysty vielä sanomaan mitään”, Puputti vastasi uteluihin tulevasta.