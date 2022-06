Lauri Hollon kolumni: Oulun rankingkisoissa on kovat panokset – Tällaisista asetelmista suomalaiset jahtaavat yleisurheilun MM-paikkoja

Katsastamme suomalaisten tilanteet, jotka ovat hilkulla päästä mukaan yleisurheilun MM-kisoihin. MM-kisoja ajatellen Oulussa kilpaillaan viikonloppuna tärkeät kisat, joissa monen suomalaisen MM-unelma voi joko toteutua tai kariutua.

Oulussa käydään viikonloppuna yleisurheilun rankingkilpailut, jotka ovat viimeinen paikka tehdä tulos, jolla voi vielä vaikuttaa Oregonin MM-rankingiin. Vuonna 2020 pituuden SE:n 827 hypännyt sisäratojen EM-pronssimitalisti Kristian Pulli on yllättäen aivan veitsenterällä – tulosta on nyt synnyttävä. Oregoniin pääsee 32 urheilijaa, Pullin ranking on nyt 31.