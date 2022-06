Näistä syistä Henrik Dettmann päätti, että nyt on hänen aikansa mennä: ”Itsekkäästi ajattelisin, että onpa makeaa” – Lassi Tuovi aloittaa Susijengin peräsimessä intoa täynnä

Henrik Dettmann, 64, jatkaa Suomen koripalloliiton valmennuspäällikkönä. Lauri Markkanen on palaamassa A-maajoukkueeseen.

Aamulehti, Helsinki

Suomen miesten koripallomaajoukkueen pelaajistolle kerrottiin maanantaina uutinen, joka on ollut tulossa, mutta oli silti niin merkittävä. Tiistaina virallistettiin, että Lassi Tuovi ottaa Susijengiksi kutsutun maajoukkueen komentoonsa ensi sunnuntaina ja ennen ensi viikolla pelattavia viimeisiä MM-karsintojen alkulohkopelejä Ruotsia ja Kroatiaa vastaan.

Näin ollen Henrik Dettmannin 24 vuotta kattanut aikakausi Suomen päävalmentajana on tullut päätökseensä. Jäähyväispelit nähtiin lopulta viime helmikuussa, kun susipaidat kaatoivat kahdesti Slovenian ja hankkiutuivat alkulohkon piikkipaikalle.

”Mietin tätä kauan. Halusin valita ajankohdan, joka antaisi seuraajalleni mahdollisimman hyvät lähdöt. Moni ajatteli, että vedän EM-kisat ja lopetan. Se ei kuulu ajatusprosessiini. Halusin jättää paremman perinnön kuin itse sain. Niin tässä varmaan kävi. Siitä syystä olen hyvillä mielillä”, Dettmann lausui tiistaina Aamulehdelle.

”Saa nähdä, miten maltan sitä seuraavaa peliä seurata.”

Dettmann, 64, on yksi suomalaisen urheiluhistorian suurimpia valmentajia. Hän nosti Suomen A-maajoukkueen pohjalta kukoistukseen molemmilla (1992–97 ja 2004–22) päävalmentajakausillaan, joina sinivalkoiset pelasivat seitsemän kertaa arvoturnauksessa. Parhaimmillaan Suomi oli Dettmannin alaisuudessa kahdesti yhdeksäs EM-kisoissa.

Dettmannille kapulanvaihto oli samaan aikaan sekä tunteikas että helpottava hetki.

””Luopuminen on tuskaa kaikille. Syntymän jälkeen elämä on luopumista. En ole luopumassa tästä yhteisöstä. En jätä sitä. Tämä on hallittua luopumista”, Dettmann kuvaili.

Suomi on MM-karsinnoissa alkulohkonsa kärjessä, syyskuiset EM-kisat odottavat ja sillä on nouseva, nuori pelaajarunko, jolla on mahdollisuus kyetä 2010-luvun saavutuksiin.

Oli Dettmannin mielestä oikea aika mennä.

”Kun aloin tätä miettiä, päätin, että seuraaviin EM-kisoihin on päästävä. Jos emme olisi päässeet, olisin ottanut sen kuran niskaani. Ja jos olisimme päässeet, niin olisi kisat edessä ja järjestelmä antaa niihin aina parhaan mahdollisuuden valmistautua. Se antaisi seuraajalle mahdollisuuden tehdä joukkueesta omansa. Valmentajuuden ongelma on, että valmentaja tarvitsee aikaa, jota hänelle ei anneta”, Dettmann sanoi.

”Itsekkäästihän ajattelisin, että haluan valmentaa noita pelaajia, onpa makeaa. Hirvittävä energia tuolla joukkueessa. Mitään parempaa ei ole. Mutta olen oppinut tähän ikään tultaessa, että kannattaa lähteä juhlien ollessa parhaimmillaan.”

Dettmann on aina ollut paitsi Suomen päävalmentaja myös suomalaisen koripallon giganttinen taustavaikuttaja. Dettmann jatkaakin vähemmän yllättäen Koripalloliiton valmennuspäällikkönä.

”Minulla on ollut koko ajan kaksi työtehtävää, mutta ihmiset eivät ole tajunneet sitä, koska päävalmentajuus on niin näkyvä pesti. Olen tehnyt jatkuvasti työtä suomalaisen koripallon ja valmennuksen kehittämiseksi. Pidän sitä kaikkein tärkeimpänä asiana”, Dettmann muistutti.

Tuovi, 35, on ikäänsä nähden perin kokenut koripallovalmentaja – takana on jo 19 vuotta huipputasolla. Tuovi on toiminut Suomen apuvalmentajana vuodesta 2010 lähtien. Seuratasolla lappeenrantalainen valmentaa paraikaa Ranskan pääsarjamahti SIG Strasbourgia. Strasbourg on edennyt Tuovin alaisuudessa Ranskan kovatasoisessa pääsarjassa pronssille (2021) ja Euroopan kakkosseurakilpailussa Mestarien liigassa lopputurnaukseen (2022), eli neljän parhaan joukkoon.

”Jännittäminen on vaikea sana, mutta olen intoa täynnä. Aamulla herätessäni minulla on paljon energiaa. Haluan tehdä töitä ja viedä tätä omalla tavallani eteenpäin. Meillä on seuraavan kesän aikana suuria mahdollisuuksia”, Tuovi maalaili tulevia karsintapelejä ja EM-kisoja.

Tuovin debyyttikoitokset ovat ensi viikon Ruotsi- ja Kroatia-kohtaamiset. Ruotsi-voitto Espoossa takaisi Suomelle lohkovoiton ja herkulliset asetelmat jatkolohkoon. Tuovi valitsi tiistaina ehdokaslistan tuleviin peleihin. Mukana ovat kaikki Suomen valiot, isoimpina niminä NBA-peluri Lauri Markkanen ja Euroopan ykköspääsarjan Espanjan ACB:n Sasu Salin sekä Elias Valtonen. Markkasen mukanaolon voi estää enää NBA:n kanssa käytävät vakuutusneuvottelut.

Pirkanmaalaisista mukana ovat pirkkalaislähtöinen Miro Little, nokialaislähtöinen Shawn Hopkins ja tamperelaislähtöinen Topias Palmi. Lisäksi mukana ovat entiset BC Nokian pelaajat Lassi Nikkarinen sekä Daniel Dolenc.