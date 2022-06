Henrik Dettmannin 18-vuotinen aikakausi on ohi – Susijengi siirtyy välittömästi Lassi Tuovin valmennukseen

Henrik Dettmann valmensi koripallomaajoukkuetta yhtäjaksoisesti 18 vuoden ajan.

Lassi Tuovi astuu Henrik Dettmannin tialle Susijengin valmentajaksi tänään tiistaina. Koripalloliitto kertoi asiasta tänään järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Tuovin päävalmentajapestistä on kerrottu aiemmin, jolloin hänen kerrottiin aloittavan kesän aikana.

Tuovin seurajoukkuekausi päättyi toukokuun lopulla, jonka jälkeen valmistelutyöt saatiin loppuun.

”Nykymaailmassa kaikki tapahtuu nopeasti ja yksilön pitää olla alati valmis siirtymään uuteen projektiin tai peliin”, Tuovi sanoo tiedotteessa.

”Pelit Strasbourgin kanssa päättyivät tältä kaudelta yllättävän aikaisin, mutta nyt on käännettävä uusi sivu. Koimme, että tämä on Susijengin kannalta paras ajoitus ja nyt tehtäväni on omaksua uusi rooli, joten on kuitenkin valmisteltu joukkueen ja staffin kannalta jo loppusyksystä asti.

Dettmann valmensi Susijengiä yhtäjaksoisesti 18 vuoden ajan. Tuovi on kuulunut hänen valmennusryhmäänsä vuosikymmenen verran.