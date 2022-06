Uinnin kansainvälinen lajiliitto Fina äänesti transnaisten kilpailuehdoista Budapestin MM-kisojen yhteydessä.

Uinnin kansainvälinen kattojärjestö Fina äänesti Budapestin MM-kisojen yhteydessä transsukupuolisten naisten mahdollisuudesta osallistua naisten arvokisoihin.

Jatkossa Fina edellyttää, että transtaustaiset naiset ovat saaneet sukupuolensa korjattua 12 ikävuoteen mennessä voidakseen osallistua naisten sarjan kilpailuihin.

Päätös myötäili Finan tieteellisen paneelin teettämää raporttia. Sen mukaan transnaiset säilyttivät merkittävän edun muihin naispuolisiin uimareihin verrattuna, vaikka he laskivat testosteronitasojaan lääkkeillä.

Päätöstä on puitu paljon sosiaalisessa mediassa. Britannian entinen olympiakilpauimari, nykyinen mediapersoona Sharron Davies kiitteli ratkaisua Twitterissä.

”En voi kuvailla, kuinka ylpeä olen lajistani, Finasta ja Finan puheenjohtajasta, jotka ovat tehneet tutkimusta, kysyneet urheilijoilta ja valmentajilta ja seisovat naisten reilun urheilun puolella”, Davies twiittasi.

Australialainen olympiauimari Maddie Groves puolestaan piti päätöstä syrjivänä.

”Uinnissa on jo sukupuoleltaan monenlaisia ​​ihmisiä, ja luulen, että he eivät tunne itseään kovin hyväksytyiksi. Häpeä kaikille, jotka tukivat tätä syrjivää ja epätieteellistä päätöstä”, Groves twiittasi.

Uinnissa päätöksen taustalla vaikuttaa transuimarien menestys ja siitä noussut keskustelu. Esimerkiksi yhdysvaltalainen Lia Thomas pärjäsi miesten sarjassa vain kohtalaisesti yliopistosarjoissa, mutta tänä vuonna hän voitti naisten sarjan NCAA:n kansallisen korkeakoulutittelin Yhdysvalloissa.

The Guardian kertoo, että suhtautuminen Thomasin menestymiseen on ollut kaksijakoista: osa kokee hänen osallistumisensa naisten sarjaan epäreiluna, osa taas ajattelee hänen olevan edelläkävijä, jonka menestystä ja identiteettiä tulee juhlia, ei rajoittaa.

Finan äänestys kuitenkin tarkoittaa, että Thomas ei voi kilpailla naisten sarjassa Pariisin olympialaisissa.

Murrosikään rajattu päätös kieltänee käytännössä transnaisten osallistumisen kokonaan naisten sarjoihin.

Esimerkiksi suomalaisen ihmisoikeusjärjestö Setan sukupuolen korjausta käsittelevillä verkkosivuilla kerrotaan, että alaikäraja tutkimuksille on Suomessa 13 vuotta ja että sukupuolen juridisen vahvistaminen eli henkilötunnuksen korjaaminen edellyttää 18 vuoden ikää samoin kuin mahdolliset leikkaushoidot.

Hormonihoitojen aloittaminen alle 18-vuotiaana on Suomessa tällä hetkellä harvinaista.

Useimmissa lajeissa transnaisille on asetettu testosteronirajoja. Se on mahdollistanut transnaisten osallistumisen naisten sarjoihin, mutta sitäkin on pidetty osin epäreiluna.

Olympialajien hallintoelimistä Uintiliiton lisäksi Rugbyliitto on aiemmin kieltänyt transnaisten osallistumisen naisten sarjoihin tieteeseen vedoten.

Fina on kuitenkin luvannut perustaa työryhmän, joka alkaa valmistella avointa kilpailukategoriaa transnaisille.