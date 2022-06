Pohjanmaa-rallin voitto lipesi Lauri Joonalta viimeisellä erikoiskokeella – edessä tiukka kilpa SM3-luokan mestaruudesta: ”Koitui kohtaloksi tuo mutainen osuus”

Joona johti viidellä sekunnilla ennen päätöserikoiskoetta Pohjanmaa-rallissa.

Ralliautoilun SM3-luokassa sastamalalainen Lauri Joona oli koko viikonlopun kiinni Seinäjoella Pohjanmaa-rallin voitossa, mutta viimeinen erikoiskoe käänsi voimasuhteet toisin päin Roope Korhosen kanssa.

Joona ja kartturi Tuukka Shemeikka johtivat viidellä sekunnilla ennen päätöserikoiskoetta. Korhonen löysi päätöspätkälle uutta vauhtia ja voitti lopulta 8,8 sekunnin erolla.

”Eihän sitä koskaan tyytyväinen voi olla, kun on toinen. Loppuun saakka oli tiukka kilpailu. Nyt koitui kohtaloksi tuo mutainen osuus viimeisellä pätkällä. Ei vaan löydetty tatsia, kun luotto lähti pitoon ja tuli otettua liian varovaisesti. Ja sehän näkyi heti kellossa”, Joona kertoi tiedotteessaan.

Korhonen ja Joona johtavat ylivoimaisesti luokan SM-pisteitä ja he napsivat pohja-aikoja vuorotellen. Perjantaina ajokeli oli tyystin eri kuin lauantaina, jolloin vesisade toi vielä oman mausteensa ralliin.

”Perjantaina oli aika paljon pölyä. Lauantaina oli aika haastava keli, välillä oli mutaa, välillä soraa ja pidot vaihtelivat tosi paljon”, Joona arvioi olosuhteita.

SM-sarjaa on ajettu viisi osakilpailua seitsemästä. Seuraavaksi ajetaan Mikkelissä elokuussa. Joona on luokan pisteissä toisena. Korhosen etumatka on 14 pistettä.

SM1-luokan voittoon Pohjanmaa-rallissa ajoi Emil Lindholm, joka johtaa myös luokan SM-sarjaa.