Ruusuvuoren vahva vire ei kestänyt Lontoossa välieriin asti – maailmanlistan 17:s oli niukasti parempi

Marin Čilić tiputti Emil Ruusuvuoren Lontoossa puolivälierissä.

Kroatian Marin Čilić voitti Lontoossa tenniksen miesten ATP-turnauksen kaksinpelin puolivälierässä Emil Ruusuvuoren 7–6 (7–2), 6–4. Ottelu kesti tunnin ja 48 minuuttia.

Ruusuvuori sinnitteli avauserän tasaisesti Čilićin kyydissä. Kroaatti ratkaisi erävoiton vasta katkaisupelissä.

Ranskan avoimissa välieriin selviytynyt Čilić meni toisessa erässä 5–1-johtoon, kunnes Ruusuvuori onnistui ottelun ensimmäisessä murrossaan. Kokenut kroatialainen selvisi kuitenkin lopulta suomalaisen kiriyrityksestä.

Cilic on maailmanlistalla selvästi Ruusuvuorta korkeammalla, sijalla 17. Ruusuvuori on sijalla 56. Cilic on ollut parhaimmillaan peräti listakolmonen.