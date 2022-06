Mansen Perttu Ruuska vastaa keskusteluun tehoistaan – Tulevien kausien roolijaosta Juha Puhtimäen kanssa ei ole vielä puhuttu

Manse PP takoi peräti 16 juoksua miesten Superpesiksessä, kun Hyvinkään Tahko kaatui Helsingissä pelatussa pelissä.

Manse PP tekee tällä hetkellä sellaista jälkeä miesten Superpesiksessä, mitä hallitsevalta mestarilta voi odottaa. Manse voitti lauantaina Hyvinkään Tahkon Helsingissä pelatussa Mansen kotipelissä 2–0 (7–6, 9–1) ja hurjasteli peräti 16 juoksua.

Edelliset neljä peliä ovat menneet Mansella ilman jaksotappioita. Toinen jakso lauantaina oli yhtä maalia.

”Heikon alun jälkeen rehellisesti käytiin joukkueen kanssa läpi, mistä se on meidän mielestä johtunut. Ensimmäisenä yleiseen kehonkieleen ja olemukseen kentällä tuli iso parannus. Pelin taso on noussut paljon”, lauantaina kolme lyönyt ja yhden tuonut Mansen lyöjäjokeri Perttu Ruuska pohjusti.

Myös Ruuska on saanut lyöntipelinsä kulkemaan paremmin ja paremmin. Häneltä on pesäpallopiireissä odotettu jopa enemmänkin tehoja. Ruuska on lyöjätilastossa 11:s ja lyötynä on nyt 19 juoksua. Hän jäi ilman valintaa Itä–Länteen.

”Ei minua tehot kiinnosta, paljonko itse tekee. Kokonaan se menee joukkueen onnistumisten myötä. Jos voitetaan, on hyvällä mielellä”, Ruuska kertoo.

Tahko-voitossa hän ja Juha Puhtimäki löivät kolme mieheen. Lisäksi Manse teki kaksi kunnaria, kun Simo Vainikainen ja Topias Lilja kiersivät kenttää.

”Koko ajan parempaan suuntaan. Totta kai paljon on parannettavaa, mutta tyytyväinen voi olla tähän”, Ruuska arvioi omaa peliään.

Olosuhteet olivat jo paremmat kuin naisten lauantain aiemmassa pelissä. Pieni myötätuuli myös auttoi juoksujen takomisessa, Ruuska arvioi.

Pelin erikoisuus nähtiin viimeisessä Tahkon lyöntivuorossa toisella jaksolla, kun 1–9-tappiolla ex-Manse, jokeri Juha Niemi laitettiin lyömään numerolla 6.

”Ennen peliä ei osannut odottaa, että ’Nisu’ numerolle tulee, mutta se oli siinä ihan järkevä ratkaisu”, Ruuska arvioi.

Mansen tähtilukkari Puhtimäki teki hiljattain jatkosopimuksen Manseen. Myös Ruuskaa on nähty Vimpelin Vedossa lukkarina. Vielä ei ole käyty keskusteluita roolinjaosta tulevaisuudessa.

”Ei ole puhuttu. Kaikki fokus on tässä kaudessa. Mä olen lyöjäjokeri ja ’Putte’ syöttää, niihin rooleihin keskitytään”, Ruuska kertoo.

Mansen Tomi Lehtonen sai nimensä lyöjätilastoihin: Hän löi toisella jaksolla Ruuskan kotiin ja sai pallon muistoksi uransa ensimmäisestä lyödystä pääsarjajuoksusta.