Pyrinnön manageri kertoo, millaisia ominaisuuksia tämän vuoden Jukolassa vaaditaan – Mynämäen Jukolassa on yksi jättiviestin historian nopeimmista maastoista ja se kasvattaa tähtien virheriskiä

Huippujoukkueilta vaaditaan tavanomaista enemmän juoksuvoimaa.

Mynämäki

Suunnistus kuuluu niihin urheilulajeihin, joiden kilpailusuorituksia ei voi verrata keskenään esimerkiksi yleisurheilun tai uinnin tapaan.

Tämä johtuu siitä, että suunnistuksen areenat eli maastot ovat aina keskenään erilaisia, samoin maastoihin suunnitellut radat.

Suunnistuksen suuren kesäfestarin Jukolan verkkosivuilta löytyy kuitenkin tilasto, jolla eri vuosien maastoja voidaan verrata keskenään yhdellä kriteerillä.

Kyse on maaston nopeudesta, jota kuvataan voittajajoukkueen kilometriajalla. Se kertoo, kuinka paljon voittajajoukkue käyttää keskimäärin aikaa kilometriä kohden.

Mynämäen Lukkari-Jukolassa suunnistajat pääsevät maastoon, joka on yksi jättiviestin historian nopeimmista.

Ratamestari Heikki Anderssonin laskelmien mukaan voittajajoukkue käyttää Mynämäessä keskimäärin viisi minuuttia ja 15 sekuntia kilometriä kohden.

Tätä nopeammalla vauhdilla Jukola on voitettu vain kaksi kertaa, kun kilometriaikoja löytyy tilastoista vuodesta 1981 lähtien.

Vuonna 2004 Jämijärven kangasmaastossa voittajan kilometriaika oli 4.45 ja vuonna 1994 Pyhä-Luostolla 5.10. Silloin vauhtia saattoi lisätä se, että viesti juostiin yöttömässä yössä.

Vuosien 1981–2021 kilometriaikojen keskiarvo on 5.47. Venlojen viestissä vastaava lukema on 6.22.

Mynämäessä Venlojen viestin ratamestari Maippi Antikainen on arvioinut, että voittajanelikon kilometriaika on noin 5.45.

”Tämä on varsinaissuomalaista avokalliomaastoa, jossa on aika pienet korkeuserot ja se on helppoa juosta. Siellä mennään todella kovaa. Eivätkä ne välialueetkaan mitään hitaita ole”, Andersson selittää maaston nopeutta.

Andersson toteaa, että kun vauhti kasvaa, suunnistusvirheiden mahdollisuus kasvaa myös huippujoukkueilla.

”Niiden täytyy osata mennä ne helpot paikat todella kovaa, ja sitten pitää painaa jarrua, kun tulee pienipiirteisempi paikka.”

Nopeakulkuinen maasto tarkoittaa myös sitä, että viestien osuudet ovat pidempiä, koska kokonaisajan halutaan olevan Venlojen viestissä noin kolme tuntia ja Jukolan viestissä noin kahdeksan tuntia.

Andersson uskoo, että helppokulkuinen maasto tarjoaa harrastajatason suunnistajille nautinnollista menoa.

”Toivon, että kuntosuunnistajajoukkueet ja kaveriporukat saisivat hyviä kokemuksia ja viboja tästä kisasta. Tämä on miellyttävä maasto kaiken kaikkiaan. Siellä on paljon peltoa, tietä, polkua eli selkeitä kohteita. Suuria virheitä ei tule helposti kenellekään”, Andersson sanoo.

Olli Ojanaho (oik.) ankkuroi vuoden 2021 Jukolassa Helsingin Suunnistajat kolmanneksi. Ojanaho suunnistaa myös Mynämäessä ankkurina.

Huippujoukkueilta nopea maasto vaatii juoksuvoimaa. Helsingin Suunnistajat (HS) oli viime vuoden elokuussa Rovaniemellä kaikkien aikojen pimeimmässä Jukolassa paras suomalaisjoukkue yltämällä kolmanneksi.

”Juoksuvoima korostuu, koska siellä on niin paljon helppoa suunnistusta”, sanoo HS:n huippuryhmän vastuuvalmentaja ja joukkueen valitsija Henrik Tala.

Talan mukaan nopea maasto on vaikuttanut joukkueen valmistautumiseen.

”Meidän on oltava valmiina erityyppiseen kisaan kuin viime vuonna tai Kangasalla 2019.”

Samoilla linjoilla on toisen suomalaissuosikin Tampereen Pyrinnön manageri Kari Jussila. Pyrintö oli vuoden 2019 Jukolassa parhaana suomalaisjoukkueena kolmas, ja viime vuonna sijoitus oli neljäs.

”Urheilijoiden maksimaalinen fyysinen kapasiteetti tullaan mittaamaan eri tavalla kuin aikaisemmissa viesteissä. Tarvitaan kovakuntoisia kestävyysurheilijoita, jos aikoo pärjätä. Mutta ei se kisa suunnistuksellisesti tule olemaan mikään läpihuutojuttu, vaikka vauhdit näyttävät niin kovilta”, sanoo Jussila ja puhuu asfalttimaastosta viitaten kovapohjaisiin ja sileisiin avokallioihin.

Venlojen ja Jukolan voittokamppailuihin saattaa vaikuttaa se, että osa ulkomaisista huipuista jättää tapahtuman poikkeuksellisesti väliin, koska sprinttimatkojen MM-kisat alkavat Tanskassa jo seuraavana viikonloppuna.

Poissa ovat ennakkotietojen mukaan muun muassa maailman paras naissuunnistaja, ruotsalainen Tove Alexandersson (Stora Tuna) ja maailman paras miessuunnistaja, norjalainen Kasper Fosser (IFK Göteborg).

Helsingin Suunnistajiin pois jäännit eivät vaikuta, koska sen ykkösjoukkueen kaikki miehet ovat suomalaisia.

”Meillä Tuomas Heikkilä lähtee MM-kisoihin, mutta hän juoksee myös Jukolassa”, Tala sanoo.

Tala myöntää, että esimerkiksi kovimpiin vastustajiin kuuluvan Göteborgin heikentyminen Fosserin poisjäännin takia parantaa muiden mahdollisuuksia.

”Lähdemme taistelemaan voitosta. Mielestäni me olemme vähän parempia kuin viime vuonna. Kun meillä on yksi onnistuminen takana, sen antaa henkisesti sellaista varmuutta, että osataan ja uskalletaan suunnistaa rohkeasti, vaikka oltaisiin ihan kärjessä”, Tala sanoo.

Sen sijaan Tampereen Pyrinnön kokoonpanoon MM-kisojen läheisyys vaikuttaa.

Kahdessa edellisessä Jukolassa ”Punakoneen” ankkurina suunnisti sveitsiläinen Florian Howald, mutta hän ei ole nyt mukana.

”Hänellä on Sveitsin MM-joukkueen leiri Tanskassa, joten sillä tavalla se kolahtaa meihin jonkin verran, mutta onneksi meillä on hyvä rosteri. Kyllä me pärjäämme”, sanoo Jussila.