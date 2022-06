Samuli Samuelsson oli matkalla kohti elämänsä kesää, sitten iskivät vaikeudet: "Ainoa tavoitteeni on edelleen juosta 100 metrin SE”

Ikaalisten juoksija avasi Turussa kesäkautensa. Reetta Hurske ei alittanut 13 sekuntia. Viron Rasmus Mägi säväytti.

Turku

Jalkavaivasta pitkään kärsinyt Ikaalisten Urheilijoiden Samuli Samuelsson avasi Paavo Nurmen kisoissa kautensa 100 metrillä. Alkuerissä tulos oli 10,50, finaalissa pieneen vastatuuleen 10,45. Suomalaisista Samuel Purola ehti maaliin kaksi sadasosaa ennen Samuelssonia.

"Olin tyytyväinen, kun tulin ehjänä maaliin. Takareiteen tuli Portugalissa repeämä ja takana on kuuden viikon kuntoutusjakso. Viime viikolla tein muutaman juoksutreenin, muttei 100-prosenttisia. Silloin reidessä oli vielä tuntemuksia, mutta nyt ei mitään”, Samuelsson kertoi.

Miehen hallikausi sujui mainiosti ja myös kevät meni aivan nappiin. Kaikki näytti siltä, että Ikaalisten mies oli matkalla kohti elämänsä kesää.

"Ainoa tavoitteeni tälle kesälle on edelleen juosta 100 metrin SE 10,21. Uskon sen olevan yhä mahdollista. Myös 200 metriä tulen juoksemaan, keväällä sekin näytti jo erittäin hyvältä, ihan ennätystasoa. Keskitytään nyt kuitenkin terveenä pysymiseen ja siihen, että satanen kulkee ensin kunnon mukaisesti. Pitkän kuntoutuksen jälkeen ajat lähtevät paranemaan kyllä varmasti, kunhan mies pysyy ehjänä”, Samuelsson jutteli.

Tampereen GP-kilpailuissa hienolla ajallaan 10,36 säväyttänyt 22-vuotias Santeri Örn ei tällä kertaa aivan onnistunut, nyt aika oli 10,57.

Pyrinnön Reetta Hurske juoksi pika-aitojen finaalissa ajan 13,01.

Naisten pika-aidoissa paineltiin kovaa. Nigerian Tobi Amusan kiskoi peräti 12,57. Eurooppalaisittain Hollannin Nadine Visserin 12,72 oli kova myrskyvaroitus. Pyrinnön Reetta Hurske jäi molemmissa juoksuissa yli 13 sekunnin, finaaliaika oli 13,01. Finaalissa Hurske kolhi pahasti yhdeksättä aitaa.

"Kun kisan lopussa tulee kolhuja, niin vaikea siitä on enää kiihdyttää uudelleen. En ole tyytyväinen aikaan, mutta Kuortaneella lauantaina yritetään uudestaan. Paljon on ollut kisoja, mutta kyllä tässä jaksaa. Tiedän, että se hyvä kunto on siellä.”

Kilpailu oli Hurskeelle jo kauden yhdeksäs. Kauden paras 12,92 tuli Lahdessa jo 25.5., nyt neljä edellistä starttia on tuonut päälle 13 sekunnin aikoja.

"Tiukka kisajaksohan tässä on ollut, mutta MM-kisoihin on vielä yli kuukausi aikaa, ehtii tässä treenaamaankin vielä hyvin ennen sitä.”

Annimari Korte ei selvinnyt edes finaaliin, hänen aikansa oli erittäin vaatimaton 13,48.

Miesten 400 metrin aitojen voittoon kiisi Viron Rasmus Mägi hienolla ajalla 47,82. Edellinen ennätys 48,11 oli peräisin Tokion olympialaisista, missä Mägi oli seitsemäs.

"Sain hyvän aitarytmin päälle, ei ollut sen kanssa ongelmia. Tiesin olevani kunnossa, mutta en odottanut, että pystyisin parantamaan kauden parasta melkein sekunnin”, iloinen Mägi kertoi kilpailun jälkeen.

Naisten samalla matkalla Viivi Lehikoinen juoksi 55,13. Se oli hänen uransa toiseksi paras aika. Ennätys 54,96 syntyi Genevessä lauantaina. Juoksu meni etenkin takakaarteessa hieman sipsutteluksi ja vauhti kärsi.

"Se kaarre meni todella huonosti. Pysyin aika hyvin kiinni suunnitelmassani, mutta olisin uskonut, että 15 askeleen aitavälit tulevat helpommin. Ihan vielä 15 askelta ei ole vakioitunut. Odotin ehkä hieman parempaa, mutta pitää muistaa, että tämäkin aika oli alle viimevuotisen ennätykseni”, Lehikoinen muistutti.