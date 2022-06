Lempäälän huippuluokan juoksijalupaus aikoo kasvattaa tavaramerkkinsä takaisin – lupailee kovia aikoja

Santtu Heikkinen ei harmitellut, että ei päässyt vielä kovatasoiseen A-erään Paavo Nurmen kisoissa.

Aamulehti, Turku

Lempäälän Kisa Yleisurheilun Santtu Heikkinen pääsi tiistaina esittämään virettään kovatasoisessa yleisurheiluillassa Paavo Nurmen kisoissa. Heikkinen ei suurta yleisöä jännittänyt, vaan voitti 800 metrin B-erän ajalla 1.50,60.

”Oli ihan hyväntuntuista menoa. Tämä oli enemmän harjoituskisa, kun en mahtunut A-erään. Tavoite oli voittaa ja hakea taktista oppia ja loppukiriä”, Heikkinen sanoi.

Heikkinen osoittikin taktista pelisilmäänsä jälkimmäisen kierroksen takasuoralla. Muut tarjosivat sisäradalla tilaa, jonka Heikkinen käytti hyödykseen. Hän nousi kärkeen ja piti paikkansa maaliin asti.

”Katsoin, että kaikki juoksevat lähempänä kakkosrataa ja että siinähän on ihan suora väylä edessä. Siitä oli hyvä mennä.”

Lempäälän juoksijaa ei harmittanut, että hän ei vielä päässyt huomattavasti kovatasoisempaan A-erään.

”Hyväksyn sen, kun siellä oli sen verran kovempia juoksijoita. Luultavasti siellä olisi kuitenkin tullut parempi aika.”

Heikkinen, 20, juoksi samalla matkalla ennätyksenä 1.49,19 Espoossa viikko sitten.

”Harjoitukset menivät keväällä hyvin. Odotan vieläkin kovempia aikoja.”

Heikkinen vaihtoi viime kaudella valmentajaa, kun Veli-Matti Ranta otti valmennusvastuun. Aiemmin valmentajana toimi isä Markku Heikkinen. Juoksija sanoo, että vaihto on alkanut nyt purra ja kestävyyttä on tullut lisää. Hän povaakin uusia ennätyksiä.

”Tämän kauden isoin tavoite on juosta 1 500 metriä 3.40. Tiedän, että pystyn siihen, kun vain tulee oikea kisa oikeana päivänä.”

Kyseessä on eräänlainen haamuraja suomalaisessa yleisurheilussa. Heikkisen ennätys vuoden takaa on 3.45,48, joten parannusta pitäisi tulla roimasti. Heikkinen on rohmunnut useita nuorten Suomen mestaruuksia. Hän on 800 ja 1 500 metrin ennätyksillään 19-vuotiaissa kaikkien aikojen kärkikympissä Suomessa.

Santtu Heikkinen pääsi maaliskuussa armeijasta, joten nyt hän voi keskittyä taas juoksemiseen.

”Ei ole tarvinnut enää metsässä nukkua”, hän sanoo ja naurahtaa.

Armeijassa sai lähteä yksi Heikkisen tavaramerkeistä. Hänet on nähty radalla aina pitkä tukka hulmuten, mutta syyskuussa pää ajettiin kaljuksi.

”Maaliskuun jälkeen en ole enää hiuksia leikannut. Tarkoitus on taas kasvattaa pitkä tukka. Siitä on tullut mun juttu vuosien aikana”, Heikkinen tokaisee.