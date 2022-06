Kääntyykö suomalaisten kurssi Turun hurjassa keihäskisassa? ”Voi lentää ihan hyvin”

Etelätalo, Helander, Keränen ja Kuusela avaavat kamppailun MM- ja EM-kisojen keihäspaikoista.

Turku

Suomalaiset yleisurheilijat ovat alkukaudesta kilpailleet tavallista uutterammin ulkomailla. Paavo Nurmen kisoissa tiistaina nähdään Eugenen MM-kisoihin tähtäävien suomalaisten joukkokokoontuminen, kun Turun kilpailussa on tarjolla isoja rankingpisteitä ja lujaa kansainvälistä vastusta.

Miesten keihäänheitossa on lisäkiihokkeena sähköauto Aki Parviaisen Suomen ennätyksen ylittävästä tuloksesta 93,09, mutta siitä haaveilevat vain maailmantilaston kärkimiehet, jotka kokoontuvat Turkuun Anderson Petersin johdolla.

Petersin nimissä oleva kauden kärkitulos on 93,07 ja grenadalainen maailmanmestari on ylittänyt tällä kaudella 90 metriä kahdesti.

Suomalaisista Oliver Helander on selvittänyt sekä MM- (85,00) että EM-rajan (84,00) ja olympiafinalisti Lassi Etelätalo EM-rajan. Etelätalo on silti valintakelpoinen myös MM-kisoihin rankingsaaliinsa ansiosta.

Turussa suomalaiset keihäsmiehet selvittelevät ennen kaikkea keskinäistä järjestystään, kun arvokisojen kolmea edustuspaikkaa tavoittelee 4–6 suomalaisheittäjää.

Kylki viivästytti avausta

Turussa suomalaisista heittävät Tero Pitkämäen valmennukseen siirtynyt Helander, kilpailukautensa avaava olympiafinalisti Etelätalo, sunnuntaina 80 metriä kauden kotimaisella kärkituloksella 80,65 ylittänyt Toni Keränen ja olympiaedustaja Toni Kuusela.

Ennätystään kohennellut Keränen joutuu kilpailuun pikahälytyksellä. Kuuselalla on ollut viime syksyn leikkausten jäljiltä tekniikkaongelmia, eikä Helanderin yksi kasikymppinen kauden avauksessa 25. toukokuuta antanut aivan vakuuttavaa näyttöä kunnosta.

Etelätalon oli tarkoitus aloittaa kausi Dohan Timanttiliigassa 13. toukokuuta, mutta avaus viivästyi kuukaudella kylkivaivan takia.

”Oli pientä vammaa kyljessä. Se viivästytti kauden alkua, koska kylki ei sietänyt kovempaa heittoa”, Etelätalo kertoi Paavo Nurmen kisojen aattona maanantaina.

”Muuten harjoituskausi onnistui ihan hyvin pientä sairastelua lukuun ottamatta, eikä kylki haitannut muuta kuin heittoharjoittelua. Se ei vaikuttanut juoksu- eikä punttitreeneihin.”

Vamma on epävarmuustekijä

Rankingpisteidensä ansiosta Etelätalo voi keskittyä suomalaisten keskinäiseen kilpailuun edustuspaikoista. Toki hän haluaisi aloittaa kauden myös hyvällä tuloksella.

”Tuntuu, että kroppa on sellaisessa kunnossa, että keihäs voi lentää ihan hyvin. Kylkivaiva on kuitenkin epävarmuustekijä, jonka takia tulosta on vaikea ennakoida”, Etelätalo tunnusti.

Turussa vastus on sekä kansainvälisesti että kansallisesti mahdollisimman luja, mutta se ei haittaa kokenutta Etelätaloa.

”On vain hyväksi, että tulee kovatasoinen kilpailu.”

Suomalaiset ovat aloittaneet kauden vaatimattomasti. Etelätalo on silti vakuuttunut, että Suomesta löytyy enemmän kuin kolme edustuskelpoista heittäjää sekä MM- että EM-kisoihin, vaikka kylkivammasta toipuva Topias Laine on poissa kärkikamppailusta.

”Kuusela ja Keränen nousevat varmasti valintakelpoisiksi joko tulosrajalla tai rankingpisteillä”, Etelätalo arvioi.