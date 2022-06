Tampereen rajusta flopista alkoi yleisurheilun uusimman tähden nousu huipulle – Kristjan Čehiä verrataan nyt jopa Michael Jordaniin: ”Hän on tuleva olympiavoittaja”

Kristjan Čeh kilpailee tiistaina Suomessa Paavo Nurmi Gameseissa. Hänellä on Suomesta hyvin kaksijakoiset kokemukset: karu epäonnistuminen Tampereella ja maailmanennätys Kuortaneella.

Aamulehti

Slovenialainen Kristjan Čeh hallitsee kiekonheittorinkiä vakuuttavalla olemuksellaan. 206 senttiä pitkä heittäjä on noussut kuluneen yleisurheilukauden yhdeksi kuumimmista nimistä ja on sitä myös tiistaina Turussa Paavo Nurmi Gameseissa.

Čeh viskoi limppua Birminghamin Timanttiliigassa toukokuussa peräti 71,27. Hän nosti itsensä sillä kautta aikain tilastossa sijalle kymmenen ja laittoi alkutahdit MM-kisakesälle. Tällä hetkellä Čeh onkin ykkössuosikki Eugenen MM-areenalle, kun Ruotsin Daniel Ståhl ei ole ollut aivan viime kausien vireessä.

Kaksikko pääsee ottamaan toisistaan mittaa seuraavan kerran tiistaina, kun maailman kiekkokerma kokoontuu Turkuun. Mukana on myös kauden kakkosnimi, Liettuan Andrius Gudžius. Čehillä on alla jo kolme Timanttiliigan osakilpailuvoittoa tällä kaudella, joten turkulaisyleisön suosikki Ståhl lähtee kilpaan haastajana.

Vaikeaa Tampereella

Vielä yleisurheilijaksi nuoren 23-vuotiaan Čehin ura on ollut jyrkässä nousussa viime vuodet. Tokion olympialaisissa hän oli viime kesänä viides ja vuonna 2019 hän voitti alle 23-vuotiaiden EM-kultaa. Menestysvuosia ennen arvokilpailua piti kuitenkin harjoitella, ja se tapahtui Tampereella.

Ratinassa alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa 2018 Čeh lähti karsintaan toiseksi parhaalla tuloksella 66,06. Kun aikuisten sarjan kiekko painaa kaksi kiloa, nuorten kisoissa heitettiin 1,75 kg painoista kiekkoa.

Pettymys oli raju, kun Čeh jäi karsinnassa sijalla 15 ja ulos loppukilpailusta.

Čeh heitti tuona kesänä jo miesten kiekkoa yli 62 metriä, mutta arvokisoissa meni vielä penkin alle. Kesällä 2019 hän esiintyi aikuisten MM-areenoilla Dohassa, mutta oli karsinnan toiseksi viimeinen sijalla 31. Kultaa voitti muuan Ruotsin Ståhl.

Kuka? Kristjan Čeh Kristjan Čeh. Ikä: 23-vuotias. Pituus: 206 cm. Maa: Slovenia. Laji: Kiekonheitto. Ennätys: 71,27. Arvokisat: Tokion olympialaisten viides 2021, U23 EM-kultaa 2019, jäi MM-kisoissa 2019 Dohassa ja U20 MM-kisoissa Tampereella 2018 karsintaan. Valmentaja: Gerd Kanter.

Tähtäin MM-kullassa

Suomi on ollut slovenialaiselle hyvin kaksijakoinen maa. Viime kesänä nimittäin rävähti Kuortaneella. Siellä Čeh kiskaisi 70,35. Tulos on alle 23-vuotiaiden maailmanennätys. Aikuisten ME on Jürgen Schultin 74,08.

Tuolloin kisan voittanut Ruotsin Ståhl antoi hyvin vaikuttavan lausunnon Čehin potentiaalista.

”Čeh on vielä nuori ja pystyy lähitulevaisuudessa heittämään 77 metriä”, Ståhl arvioi.

Kristjan Čeh (vasemmalla) ja Daniel Ståhl onnittelivat toisiaan viime kesänä Kuortaneen kisan jälkeen.

Juuri uuden nousukkaan Čehin ja nykyisen valtiaan Ståhlin otatus Turussa on kiinnostava. Ståhl on hallitseva olympiavoittaja ja maailmanmestari, mutta on tämän kauden maailmanrankingissa ”vasta” kolmas tuloksellaan 69,27.

Turun kisa on osa Čehin paineensieto-opettelua matkalla heinäkuun MM-kisoja. Rooman Timanttiliigan kilpailun voiton jälkeen hän totesi, että isoja nimiä, kuten Ståhlia, vastaan kilpailu ei tuo enää erikoisjännitystä.

”Kolmea olympiamitalistia vastaan kilpaileminen ei saa minua normaalia hermostuneemmaksi, sillä olen aina hermostunut ennen jokaista kisaa”, Čeh tuumi Timanttiliigan kotisivuilla.

Potentiaali täytyy saada irti kovimmissa kisoissa kaikkein suurimpia nimiä vastaan. Tällä kaudella slovenialainen on onnistunut siinä hienosti. Oman ennätyksen ja maailman kärkituloksen tekeminen toukokuussa oli vasta ensimmäinen askel.

”Fokukseni on maailmanmestaruuskisoissa. Uusi ennätys oli kauden ensimmäinen tavoite ja nyt minun täytyy nostaa omien tavoitteiden rimaa”, Čeh kertoi Birminghamin Timanttiliigan jälkeen athleticsweekly.comin mukaan.

Maatilan poika

Čehillä on mittaa 206 senttiä ja syliväli on sen mukainen.

Slovenialainen siirtyi virolaisen entisen olympiavoittaja ja maailmanmestari Gerd Kanterin valmennuksen syksyllä 2021. Kanter, joka heitti ennätyksekseen 73,38, näkee valmennettavassaan valtavan potentiaalin.

”Näen Kristjanissa nuoren Michael Jordanin”, Kanter latoi kovan vertauksen kaikkien aikojen koripalloilijaan liettualais- ja slovenialaismedian mukaan.

”Otin työn vastaan, koska uskon, että hän on tuleva olympiavoittaja ja parantaa maailmanennätystä.”

Čehin vanhemmat ovat maanviljelijöitä ja kiekonheittäjä opiskelee Mariborin yliopistossa Sloveniassa maataloutta. Kotisivujensa mukaan Čeh näkee itsensä maanviljelijänä huippu-urheilu-uransa jälkeen.

Ennen paluuta kotitilalle Čehillä on edessä vielä pitkä ura maailman kiekonheiton huipulla, jos Tampereelta nousuun lähtenyt arvokisakäyrä jatkaa nousuaan.

”Maailmanennätykseen ja 74 metriin on vielä pitkä matka. Mutta ainakin viimeisillä suorituksillani olen todistanut, että voin saavuttaa paljon tämän vuoden isoissa kisoissa”, Čeh loi uskoa kauden kärkiheiton jälkeen.

Paavo Nurmi Games Turussa tiistaina 14.6. Ensimmäinen laji kello 16.45, miesten kiekko kello 18.15. TV2 näyttää kello 18 alkaen.