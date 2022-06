Gymnaestrada toi esiin voimistelun yhteisöllisen puolen: 4 600 esiintyjän päätösjuhlassa nähtiin kaikentasoisia ja -ikäisiä voimistelijoita rinta rinnan

Voimistelun suurtapahtuman erilaiset näytökset toivat moninaisen lajiväen yhteen nauttimaan silkasta liikkumisen riemusta ja ilmaisuvoimasta. Keskinäinen yhteisöllisyys paikkasi paikallisten puutetta Gymnaestradan katsomoissa.

Aamulehti

Kiekon koti oli vajaan viikon verran voimistelun koti.

Suurtapahtuma Gymnaestrada toi Tampereelle noin 10 500 voimistelijaa, jotka näkyivät ja kuuluivat kaupungin katukuvassa ja urheiluareenoilla.

Konkreettisimmin koko tapahtuman ja sen osallistujamäärän suuruuden osoitti sunnuntaina Ratinan stadionilla järjestetty Unelmia-päätösjuhla. Sen kymmenessä kenttäohjelmassa esiintyi yhteensä 4 600 voimistelijaa, ja he kaikki kerääntyivät stadionin nurmelle juhlan finaalinumeroon.

Lue lisää: Tampereella nähdään sunnuntaina pala suomalaisesta perinteestä, josta on tullut tavaramerkki maailmalla – ”Siinä on varmasti sellainen apua-tunnelma”

Jokunen tuhat voimistelijaa lisää yhtyi finaaliesityksen koreografiaan Ratinan eri katsomolohkoista käsin.

Keskinäistä kannustusta

Vaikka osallistujamäärä oli valtaisa, voimisteluväen yhteisöllisyys oli selvästi aistittavissa kaikilla Gymnaestradan tapahtumapaikoilla.

Koronavuosien jälkeistä jälleennäkemisten riemua sai todistaa siellä sun täällä, ja omien kavereidensa lisäksi voimistelijat kannustivat riemuisasti myös vieraampia kilpa- ja näytöskumppaneitaan.

Esimerkiksi Nokia-areenassa järjestetyssä joukkuevoimistelun maailmancupissa yleisöön saapuneet nuoret voimistelijat ja kilpailijoiden huoltojoukot pitivät tunnelmaa ansiokkaasti yllä. Kun suomalaiset joukkueet astelivat kisamatolle, desibelitaso veti vertojaan Suomen pudotuspeleille taannoisissa jääkiekon MM-kilpailuissa.

Lue lisää: Maailmancupin avausvoittonsa tällä kaudella ottanut Minetit saavutti huipputason valmentajien epäilyistä huolimatta: ”Olimme jo vähän luopuneet toivosta”

Voimistelijoiden keskinäinen tsemppaus olikin erityisen tärkeää, koska paikallinen yleisö ei varsinaisesti rynninyt Gymnaestradan kilpailujen katsomoihin. Syitä yleisön puutteeseen voi hakea aikataulutuksesta: esimerkiksi joukkuevoimistelun maailmancupin finaali voimisteltiin niin aikaisin perjantaina iltapäivällä, että moni kaupunkilainen oli samaan aikaan päivätöissä.

Pääsylippujen hinnoillakin oli varmasti osansa. Nelihenkinen perhe olisi saanut pulittaa samaisen finaalin edullisimmista paikoista kaikkiaan lähes sata euroa. Parhailla paikoilla nelihenkisen perheen yhteinen pääsymaksu olisi noussut vielä kahdeksallakympillä.

Ennen kaikkea yhdessä

Maailmalla Gymnaestrada tunnetaan ennen kaikkea yhteisen liikkumisen ja esiintymisten juhlana. Tampereellakin erikokoiset voimistelunäytökset olivat keskeinen osa tapahtumaa, ja esiintymismahdollisuus houkutteli mukaan erityisesti aikuisia voimistelun harrastajia.

Enkä nyt tarkoita joukkue- tai telinevoimistelun naisten sarjoissa kilpailevia, hädin tuskin 16 vuotta täyttäneitä ”aikuisia” vaan ihan keski-ikäisiä ja heitäkin varttuneempia voimistelijoita.

Tampereen Gymnaestradan suurin kenttäohjelma Kirkkaat vedet oli Tampereen Naisvoimistelijoiden esiintyjille Maiju Ketkolle (eturivissä toinen vasemmalta) Tytti Lindroosille ja Leena Lehtimäelle hieno ja vaikuttava kokemus. Lehtimäki toteaa, että suurtapahtuman ja harjoitteluprojektin kokonaisuus oli kuitenkin pääasia ja esiintyminen sen huipennus. Lindroos esiintyi myös päättäjäisten perheliikuntaohjelmassa lastensa Sylvi Lindroosin (vas.) ja Alva Lindroosin kanssa.

Kirkkaat vedet -ohjelman 1160 voimistelijaa odottivat kentälle astumista Ratinan stadionin parkkipaikalla. Maiju Ketko kertoo, että hän oli odotellessa levollinen ja onnellinen siitä, että ympäriltä löytyi ne kaikki ihmiset, joiden kanssa oli taitettu pitkä ja yhteinen harjoitusrupeama.

Heille suurtapahtuman näytöksiin valmistautuminen on kuukausien projekti, johon kiteytyy koko voimisteluharrastuksen yhteisöllisyys.

Tamperelainen Maiju Ketko, joka voimisteli päättäjäisten suurimmassa kenttäohjelmassa, korosti, että hänen seuransa Tampereen Naisvoimistelijoiden kenttäohjelmavoimistelijoista on muodostunut tiivis ja ihana ryhmä.

”Tässä kaikessa yhdistyy paitsi se liikunta ja tavoitteellinen harjoittelu myös sellainen yhdessä olo ja kiva porukka. Se on enemmän kuin se, että menet vain keskiviikkona kello 18 jumpalle”, Ketko kuvasi.

Näytökset näyteikkunana

Näytökset ovat näyteikkuna voimistelun maailmaan myös sellaisille yleisöille, jotka eivät välttämättä perusta kilpaurheilusta.

Kun voimistelun eri lajeissa kilpaillaan äärimmäisellä huipulla, maallikkokatsojan voi olla vaikea päästä jyvälle esimerkiksi suoritusten monimutkaisista arviointiperusteista ja marginaalisista piste-eroista. Voimistelunäytöksissä on lupa nauttia puhtaasti vain esityksen tunnelmasta ja esiintyjien taidokkuudesta.

Lue lisää: Tampereen Gymnaestrada valoi voimistelun riemua harrastajille taaperosta konkariin – katso laaja kuva­kooste torstailta: ”Maailman huiput ja tavalliset harrastajat kohtaavat”

Sitä paitsi huippuvoimistelijoillekin voi tehdä hyvää päästä esittämään vuosia kestäneen harjoittelunsa tuloksia ilman arviointipaineita.

Perjantai-iltana Nokia-areenan Show it! -näytöksessä miesten telinevoimistelun maajoukkueurheilijat kirmasivat yleisön edessä yhtä riemastuneen ja vapautuneen oloisesti kuin talutushihnoistaan vapautettu koiralauma. Ryhmä oli valinnut ohjelmanumeronsa taustalle osuvasti Baha Menin hittibiisin Who Let the Dogs Out.

Sunnuntaina Gymnaestradan kenttänäytöksessä niin huippu- kuin harrastevoimistelijat pääsivät jakamaan esiintymisen paineet, riemun ja yhteisöllisyyden samanarvoisina.

Tampereella nähtiin suomalaisten suurtapahtumien ensimmäinen akrobatiavoimistelun kenttäohjelma. Eija Nevanpään ja Pauliina Vastamäen laatimassa Vain taivas rajana -koreografiassa esiintyi yli 370 voimistelijaa.

Keltaisiin pukeutuneet 7–12-vuotiaat voimistelijat esittivät Katja Leino-Murtojärven koreografian Sateen jälkeen paistaa aurinko.

7–12-vuotiaita esiintyjiä nähtiin myös Ninni ja Viivi Ylösen kenttäohjelmassa Jos kuussa voisi tanssia.

Hymy Larimo-Tullila laati 12–18-vuotiaiden esitettäväksi lyyrisen ja perinteikkääseen naisvoimisteluun pohjautuvan koreografian Millaisen tarinan kirjoitat elämällesi? Voimistelijat kertoivat kuvioin, että sinä päätät tarinasi.

Robotit-perheliikuntaohjelmaan pääsivät pienimmätkin voimistelijat yhdessä vanhempiensa kanssa. Ohjelman koreografi oli Elina Hirvosen käsialaa.

Yleisö eli innokkaasti kenttäohjelmien mukana.

Aikuisten kuntoliikuntaohjelma oli nimeltään Kiertoradalla ja siinä voimistelijoiden mukana suuria jumppapalloja. Koreografian laativat Tiina Hedeman ja Arja Puro.

Eri lajien voimistelijat temppuilivat muun muassa ilmavolttiradoilla Nenna Karhun ohjelmassa Me ollaan #voimistelu. Esiintymässä nähtiin muun muassa Tampereen Voimistelijoiden teamgymin voimistelijoita.