Näyttävät ja tutut taidot ovat Gymnaestradan voimistelijoiden mieleen – katso iloiset kuvat temppuilevista nuorista

Pirkkalalaista Akron Taikaa edustava Netta Nuppola on lajinsa triosarjan tuore Suomen mestari. Perjantaina Gymnaestradassa päättyneiden SM-kilpailujen jälkeen hän on ohjannut akrobatiavoimistelun kokeilupistettä Messu- ja urheilukeskuksen D-hallissa. Mallisuorituksena Nuppola esittää akropuilla yhden käden käsinseisonnan, joka on yksi hänen omista suosikeistaan. ”Tykkään tehdä kässäreitä muutenkin, ja akropuilla niitä on helpompi tehdä kuin maassa”, hän perustelee valintaansa.