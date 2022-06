Kilpailussa on kuollut vuodesta 1904 lähtien 265 kilpailijaa.

Perinteinen moottoripyöräilyn Mansaaren TT-kilpailu vaati jälleen kuolonuhreja perjantaina. Isä ja poika kuolivat sivuvaunuluokan viimeisen kierroksen onnettomuudessa.

Onnettomuudessa kuolivat brittiläiset Roger Stockton, 51, ja Bradley Stockton, 21. Tämän vuoden kilpailuissa on kuollut jo viisi kilpailijaa.

”Vahvistamme syvästi surren Roger ja Bradley Stocktonin menehtyneen sivuvaunuluokan viimeisellä kierroksella tapahtuneen onnettomuuden seurauksena. Roger ja Bradley olivat isä ja poika, ajokin kuljettaja ja matkustaja”, kilpailun järjestäjät ilmoittivat.

Kolaroidessaan kaksikko ajoi Ago’s Leap -nimisellä rataosuudella. Samalla rataosuudella menehtyi vasta viime lauantaina kolmas sivuvaunuluokan osallistuja, César Chanal. Hänen apukuljettajansa Olivier Lavorel joutui puolestaan sairaalaan vakavasti loukkaantuneena.

Mansaaren ajoissa kilpaillaan yleisillä teillä. Ensi kertaa vuonna 1904 järjestetyssä kilpailussa on rekisteröity kaikkiaan 265 kilpailijan kuolemaa. Mansaaren kilpailua on usein luonnehdittu maailman vaarallisimmaksi moottoripyöräkilpailuksi.

Radan pituus on 60,3 kilometriä ja se kiertää saaren teitä pitkin. Kaikkiaan radalla on 264 mutkaa, joista useissa näkyvyys on huono puiden, pensaiden ja muun muassa kiviaitojen takia. Lisäksi tienpinta on muhkurainen.

Radalla ei ole ollenkaan turva-alueita ja esimerkiksi valotolpat ja sähköpylväät on peitetty heinäpaaleilla. Kuolemantapaukset eivät yleensä keskeytä kilpailuja.