Maailmancupin avausvoittonsa tällä kaudella ottanut Minetit saavutti huipputason valmentajien epäilyistä huolimatta: ”Olimme jo vähän luopuneet toivosta”

Tampereen Sisun ja Tanssi- ja voimisteluseura Illusionin Minetit onnistui täydellisesti Kullervo-koreografian viimeisessä kilpailusuorituksessa.

Aamulehti

Joukkuevoimistelun kevään kolmas maailmancupin osakilpailu päättyi tamperelaisjuhliin, kun kotijoukkue Minetit vei perjantaina Nokia-areenassa voiton roimalla piste-erolla muihin joukkueisiin.

Finaalisuorituksen 19,50 pistettä toivat Mineteille yhteistuloksen 38,55. Toiseksi tullut Gloria ylsi pisteisiin 37,65.

Minettien voittoa oli ehditty jo odotellakin, sillä Tallinnan ja Sofian osakilpailuissa joukkue sai tyytyä hopeasijoihin.

”Me olimme vähän jo luopuneet toivosta ja ajatelleet, ettei joukkue pääse ihan sille tasolle tämän kauden kilpailuissa kuin harjoituksissa. Harjoitussuoritukset ovat olleet ihan huippuhyviä, mutta on ymmärrettävää, että kilpailuissa voimisteleminen on paljon vaikeampaa ja jännittävämpää. Tänään kuitenkin tuli sellainen suoritus, mihin he parhaimmillaan pystyvät, ja se on ihan mahtavaa”, kertovat joukkuetta valmentavat Titta Heikkilä ja Teija Kukkala tyytyväisinä.

Kotijoukkue pääsi juhlimaan palkintopallin keskimäisenä rinnallaan Pakilan Voimistelijoiden hopeajoukkue Gloria ja virolainen pronssijoukkue Siidisabad.

Kapteeni Sanni Hartman ja valmentaja Titta Heikkilä kertovat olevansa onnellisia kotikisojen menestykseen, joka motivoi joukkuetta peruskuntokauden ja uuden koreografian harjoituksiin.

Osakilpailuvoitto oli Minettien valmentajien mukaan myös osoitus siitä, että joukkueen toiminta on oikealla tiellä. Huippujoukkueen virittäminen kahden seuran – Tampereen Sisun ja jyväskyläläisen Tanssi- ja voimisteluseura Illusionin – yhteistyöhön on ottanut aikansa.

Merkittävä käännekohta tapahtui huhtikuussa, kun jyväskyläläiset voimistelijat siirtyivät kouluyhteistyön myötä opiskelemaan Sammon keskuslukioon.

”Alkukaudesta he kävivät täällä vain viikonloppuisin, mutta nyt me olemme ohjanneet arkiharjoittelunkin. Harjoittelun rytmitys on ollut järkevämpää, ja varmasti kuormituskin on ollut voimistelijoille erilaista”, Kukkala kertoo.

Sääntöuudistukset mielessä

Nokia-areenan perjantainen finaali oli viimeinen kerta, kun Antton Laineen laatima Kullervo-koreografia nähtiin kisa-areenoilla. Minetit esittää ohjelman vielä Gymnaestradan perjantaisessa iltanäytöksessä.

”Ohjelman hyvästely tuntuu vähän haikealta. Onhan tämä ihan sairaan hieno koreografia, ja on ollut mahtava tehdä tätä, etenkin kun sillä on voitettu MM-kultaa”, toteaa Minetti-kapteeni Sanni Hartman.

Uuden koreografian työstäminen jatkuu heti maanantaina.

”Siihen on alettu rakentaa lähinnä liikemateriaalia. Vuoden 2023 alussa vaihtuu säännöt, ja ajamme sitä varten sisään jo vähän uusia liikkeitä ja vaikeampia vaikeusosia. Sen enempää ei ole vielä kerrottavaa, kun musiikkikin on vielä auki”, Titta Heikkilä sanoo.

Joukkuevoimistelun kansainväliset sääntöuudistukset ovat vielä kesken, mutta Heikkilä tietää ohjelmasuorituksen maksimipisteiden nousevan 30:een nykyisestä 20:stä.

”Se vaikuttaa toivottavasti niin, että tuloksiin saadaan eroja, ja se on hyvä asia. Nyt varsinkin teknisten pisteiden osuus on ollut sellainen, että melkein kaikki huippujoukkueet saavat siitä täydet, ja taiteellisissakin mennään usein lähelle sitä.”

Heikkilä arvioi, että arviointikriteeristön kehittäminen tarkentaminen ja laajentaminen poistavat mutu-tuntuman mahdollisuutta tuomaroinnissa.

”Uskon, että se vie lajia eteenpäin.”

Maailmancupista yksittäisten kisojen sarja

Joukkuevoimistelun neljäs maailmancup voimistellaan lokakuussa Kuala Lumpurissa. Kansainvälinen lajiliitto on päättänyt, ettei maailmancupin kokonaispisteitä kerätä tänä vuonna poikkeuksellisen maailmantilanteen vuoksi.

Heikkilän ja Hartmanin mukaan kokonaiskilpailun puuttuminen ei ole vaikuttanut Minettien toimintaan.

”Koronavuosien jälkeen olimme tosi tyytyväisiä, että oli edes näitä osakilpailuja. Yksi tämän vuoden selkeä päätavoite on maailmanmestaruuskisat marraskuussa, ja nämä ovat hyviä harjoituksia sitä ajatellen”, Heikkilä sanoo.

”On todella tärkeää päästä välillä yleisön eteen kilpailemaan. Sitä kautta saa luotua itsevarmuutta ja pystyy suoriutumaan kovan paineen alla samalla tavalla kuin harjoituksissa”, Hartman jatkaa.

Minetit aloittaa MM-valmistautumisensa uudistuneella kokoonpanolla, kun Oona Haatanen, Laura Kiljunen ja Neea Sivill jättävät joukkueen Gymnaestradan jälkeen.

Minetit hyvästelee perjanaina Kalevala-teemaisen koreografiansa.

Minetit sai perjantaina täydet pisteet ohjelmansa teknisestä ja taiteellisesta osuudesta. Ensi vuonna säännöt muuttuvat ja arviointiskaala laajenee.