Tamperelaisten seurojen konkarit päättivät telinevoimistelun finaalipäivän hymyihin – Rosanna Ojala esiintyi huomiota herättäneessä asussa: ”Toivottavasti rohkaisin jotakuta muuta”

Tampereen Voimistelijoiden Annika Urvikko ja Tampereen Sisun Rosanna Ojala olivat naisten telinevoimistelun SM-finaalin kokeneimmat kilpailijat – ja ehkä siksi myös finaalipäivän tyytyväisimpien mitalistien joukossa.

Annika Urvikko sai SM-kotikisoissaan paljon iloista kannustusta ja lämpimiä onnitteluja osakseen. Pitkän kisatauon jälkeen kilpailu kovilla alastuloilla oli hänen mukaansa haastavaa, mutta hän on lopputulokseen tyytyväinen.

Aamulehti

Naisten telinevoimistelun SM-finaaleista tuli tamperelaisittain iloinen kilpailu, vaikka kaupungin ja koko naisten maajoukkueen kärkiurheilija Maisa Kuusikko olikin vielä flunssan vuoksi sivussa.

Tampereen Sisun Rosanna Ojala, keskiviikon neliottelun nelonen, voimisteli eritasonojapuiden ja permannon finaaleissa SM-pronssille. Lontoon olympiavoimistelija, Tampereen Voimistelijoiden Annika Urvikko nappasi samanvärisen mitalin hypyssä.

Vuonna 1990 syntynyt Urvikko ja 1994 syntynyt Ojala olivat SM-kilpailun vanhimmat osallistujat. Kumpikin oli varsin ilahtunut tuloksistaan, sillä lähtökohdat arvokilpailuun eivät olleet kaikkein otollisimmat.

Urvikon edellisistä kilpailuista oli vierähtänyt jo parisen vuotta. Lisäksi hän oli sairastellut hiljattain.

”Ajattelin, että olisi tosi hienoa päästä kotikisoihin tekemään edes jotain, joten oli kyllä tosi hienoa ja kivaa päästä tänne. Toki keskiviikon otteluun mahtui virheitä, mutta tavoitteeni täyttyi. Kaikki, mitä sen päälle tuli, oli täysin plussaa, että sillä tavalla oli tosi hieno kokemus”, hän viittasi hypyn finaalipaikkaan ja mitaliin.

Annika Urvikko esitti hyppyfinaalissa jurtšenkon suorin vartaloin ja urhovoltin taittaen kokonaisella kierteellä. Ensimmäistä hän helpotti jättämällä kierteen pois, sillä kovista kisa-alastulosita oli niin vähän tuntumaa kisatauon ja sairastelujen vuoksi.

Ojalan kiusana on puolestaan ollut selkäkramppi, joka esti hänen kilpailunsa puolisentoista viikkoa sitten Voimisteluliiton mestaruuskilpailuissa. Lisäksi hänen polvestaan oli poistettu rustoa alkuvuodesta, minkä jälkeen harmina on ollut flunssaa ja muuta pienempää. Näin ollen hänen koko kisakautensa avaus venyi Tampereen SM-areenalle.

”En ole oikeastaan pystynyt tekemään kuin yhden kunnollisen treenin viime viikolla. Siihen nähden olen niin tyytyväinen ja iloinen siitä, että kokemus taas kerran kantoi ja se pohjatyö oli jo tehty”, hän toteaa.

Ojala on puhunut urallaan ja julkisuudessakin paljon kokemuksen puolesta. Hän on vahvasti sitä mieltä, että huippuvoimistelija voi hyvin jatkaa kilpauraansa teinivuosia pidemmäksi – ja myös näyttänyt sen omalla esimerkillään.

”Olen treenannut nyt kaikkia neljää telinettä, ja olisin tietysti toivonut mitalia ottelustakin. Sitä ei kuitenkaan kannata jäädä harmittelemaan, minulla on mitaleitakin jo tosi paljon. Tulin nyt taas kerran näyttämään, että minä olen täällä, olen kunnossa ja minusta tuntuu fyysisesti hyvältä. Tähänkin ikään mennessä olen oppinut tekemään kaikissa olosuhteissa, ja on kiva nähdä, että pystyn kuitenkin nauttimaan kisaamisesta”, Ojala pohtii.

”Ja kaksi pronssia, ei se nyt huono saavutus ole tähän tilanteeseen nähden. Kyllä minua hymyilyttää tällä hetkellä”, hän jatkaa lopullisten tulosten varmistuttua.

Tärkeät esikuvat

Naisten telinevoimistelun arvokilpailujen alaikäraja on tällä hetkellä 16 vuotta. Aihe on puhuttanut voimistelupiireissä paljon viimeisen vuoden aikana, ja se on noussut jälleen esiin Kansainvälisen taitoluisteluliiton päätettyä nostaa aikuisten taitoluistelukilpailujen alaikärajan 15 vuodesta 17 vuoteen.

Ojala ja Urvikko toivoisivat, että myös naisten telinevoimistelun ikärajat nousisivat. Miesten telinevoimistelussa aikuisten alaikäraja on 18 vuotta, mikä olisi tamperelaisseurojen voimistelijoistakin hyvä tavoite.

Rosanna Ojala on uskaltanut puhua urallaan voimistelukulttuurista kriittiseenkin sävyyn. Hänestä on tärkeää näyttää nuoremmille mallia, että päälle parikymppisenäkin voi voimistella vielä huipulla. Ojala itse tavoittelee lähitulevaisuudessa paikkaa EM-kisoista.

Liikuntapedagogiikan maisterina Urvikko näkee, että nuoret voimistelijat tulisi myös nähdä samoin kuin muut ikäisensä.

”Voimistelijat ovat teinejä siinä missä muutkin: he tekevät virheitä ja koettelevat rajojaan. Vaikka he ovatkin kovatasoisia urheilijoita, valmentamiseen olisi hyvä saada vähän pelisilmää ja sellaista, että oltaisiin siinä mukana myös kasvattajina.”

Ikärajojen nostoa kannattaa myös naisten telinevoimistelun lajipäällikkö Satu Murtonen. Suomen Voimisteluliitto on tehnyt pohjoismaisten ja usean eurooppalaisen liiton kanssa anomuksen naisten arvokisojen ikärajojen nostosta 18 vuoteen. Murtonen suhtautuukin ”ehdottoman positiivisin mielin” siihen, että SM-kilpailuissa nähtiin jälleen Urvikon ja Ojalan kaltaisia kokeneempia osallistujia.

”He ovat suuria esikuvia nuoremmille. Totta kai meidän maajoukkueen kärkinaiset ovat urheilijoina tärkeitä esikuvia, mutta ennen kaikkea vanhemmat voimistelijat antavat ison esimerkin siitä, ettei voimistelu ole enää pienten tyttöjen laji. Se on tosi hieno homma”, Murtonen kiittää.

Erilainen puku

Rosanna Ojalalla oli Tampereen telinefinaaleissa toinenkin tapa näyttää esimerkkiä muille voimistelijoille. Hän kilpaili torstaina paitsi pitkähihaisessa myös pitkälahkeisessa voimisteluasussa kisan ainoana voimistelijana.

Innoituksen uuteen asuunsa Ojala oli saanut saksalaisilta Sarah Vossilta, Kim Builta ja Elisabeth Seitzilta, jotka tekivät viime vuoden EM-kilpailuissa ensiesiintymisensä kokopitkissä puvuissa. Telinevoimistelijat on totuttu näkemään lahkeettomissa asuissa, mutta Ojalan mielestä urheilijoiden pitäisi saada ylleen asu, joka tuntuu hänestä itsestään mukavimmalta.

Ojalan asu oli tehty mittatilauksena tamperelaisessa Piruetissa.

”Olisi tosi kiva, jos tällaisia asuja saisi ostettua helpomminkin ja pukuvalmistajat alkaisi olla enemmän ajan hermolla. Toivottavasti minä rohkaisin edes jotakuta muuta voimistelijaa asullani”, hän sanoo.

Messu- ja urheilukeskuksen yleisössä Ojalan uusi asu keräsi paitsi ihastusta myös pohdintaa siitä, ovatko pitkät lahkeet lajin sääntöjen mukaiset. Ojala arvelee, että Suomessa naisten telinevoimistelussa ei ole aiemmin kilpailtu vastaavalla puvulla. Säännöt kuitenkin sallivat sen.

”Varsinkin permannolla tuntui ihanalta esittää tämä puku päällä. Esityksestäkin tuli jotenkin enemmän kokonainen esitys, ja kun jalat ovat puettuna, olo ei ole niin alaston”, hän rohkaisee.