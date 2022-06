Aleksi Ojalalla edessä hurja arvokilpailujen kesä – kävelijä avaa rajua muutosta, kun 50 kilometrin kuninkuusmatka jää pois arvokisoista

Urjalalaisen tavoitteet ovat kovat. Edessä voi olla kahdet arvokisat ja niissä kolme eri matkaa.

Vain kahdeksan suomalaisurheilijaa on tehnyt Oregonin MM-rajan, Urjalan poika Aleksi Ojala on yksi heistä, ja myös ainoa pirkanmaalainen tässä joukossa. Maailman kärjessä kolme japanilaista on kävellyt 35 kilometriä 2.26. Ajan 2.27, 2.30 alittajia on yhdeksän. Ojalan aika 2.31,24 riittää MM-rankingin sijalle 16.

Espoon GP-kilpailuissa keskiviikkona Ojala oli mukana 10 000 metrin ratakilpailussa, mutta peli päättyi diskaukseen.

”Tämmöinen kisa tällä kertaa, kymppi on vain minulle liian lyhyt matka. Ei ehdi oikein edes lihas heräämään”, Ojala naureskeli kisan jälkeen.

Ojalalle 35 kilometriä on ehdoton päälaji, kun toinen arvokisamatka on 20 kilometriä. Hän oli nyt ensi kertaa arvokisoista poistetun 50 kilometrin spesialisti.

”MM-Oregonissa on mahdollista kävellä molemmat ja sen teenkin, jos vain pääsen mukaan myös 20 kilometrille. Mutta se on vain välipala. EM-kilpailuissa keskityn täysin 35 kilometrille.”

29-vuotias Ojala valittiin jo maaliskuun lopulla Oregonin MM-koneeseen. Se helpottaa urheilijan arkea.

”Se ottaa stressin pois ja tuo rentoutta harjoitteluun. Kävelyssä kisat ovat muutenkin harvassa, ei niitä tuloksentekopaikkoja paljon ole. Kävely ei ole kisoilla juhlimista, toki aiemmin 50 kilometrillä oli mahdollista vetää vain kaksi kilpailua vuodessa. Piti onnistua vähintään toisessa, mieluummin molemmissa. Se oli henkisesti rassaavampaa. Minulle tulee tänä vuonna neljä 35 kilometrin kisaa, heti ensimmäisellä ei ole pakko onnistua”, Ojala sanoo.

Vaikka Ojala ehkä ensin masentuikin, kun oma paraatilaji 50 kilometriä putosi arvokisaohjelmasta, nyt mieli on varsin valoisa.

”Ainakin tulosten perusteella näillä näkymin 35 kilsaa sopii minulle aika hyvin. Tai sitten tämä on valmentajani Veli-Matti Rannan loistavan työn ansiota. Nyt aletaan kuitenkin olemaan jo ihan kansainvälisissä huippuajoissa. Odotan todellakin niitä päiviä, kun tulee sellainen nappikisa ja nappionnistuminen, että pääsee hyvissä olosuhteissa vetämään isossa porukassa kisan.”

Eri maailma kuin 50 kilometriä

Mikä sitten on käytännössä urheilijalle 35 ja 50 kilometrin kilpailun ero? Kestää 35 kilometriäkin kaksi ja puoli tuntia eli puoli tuntia pidempään kuin pisin juoksumatka maraton.

”No se suurin ero on juuri se kaikkein vaikein viimeinen 15 kilometriä, joka putoaa pois. Viidelläkympillä tuli isoja eroja lopussa ja kaukaakin noustiin mitaleille, 35 kilometrillä niin ei käy. Ja olihan se 50 kilometrin viimeinen kymppi aina myös penkkiurheilijoille ja medialle taatusti se mielenkiintoisin, kun katsottiin, kuka kestää eniten kipua. Kisoissa sattui ja tapahtui loppukilometreillä”, Ojala selventää.

Kun vielä viime vuonna arvokisamatkat olivat 20 ja 50 kilometriä, nyt ollaan pidemmällä matkalla tismalleen niiden puolivälissä. Sopiiko se paremmin 20 vai 50 kilometrin spesialisteille?

”Tänä kesänä se nähdään, tosi hankala sanoa vielä. Ei sitä oikein kukaan tiedä.”

Urjalalaisen tavoitteet ovat kovat. Tilanne on myös uusi: koskaan aiemmin hän ei ole kävellyt kaksia arvokisoja vuodessa ja niissä ehkä jopa kolmea matkaa.

”MM- ja EM-kilpailut ovat minulle ihan tasaveroiset. Oregonissa on kovista maista lisänä japanilaiset, kiinalaiset ja muutama eteläamerikkalainen kävelijä. Muuten sekin on aika eurooppalaisvoittoista. Tavoitteena on saavuttaa kesällä oman uran paras arvokisasijoitus.”

Toistaiseksi se on viidestä arvokilpailustartista 14:s sija Lontoon MM-kilpailuista 2017.