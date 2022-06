Ivory Susanne karkasi muilta Teivon tiistairaveissa

Raskas juoksupaikka johtavan hevosen rinnalla ei hidastanut Tuomas Korvenojan ja kolmevuotiaan Ivory Susannen menoa Tammakriterumin koestartissa Teivon iltaraveissa. Korvenoja käänsi kaasua jo viimeisellä takasuoralla, ja kolmivuotias tamma hyvästeli muut. Uran avausvoitto tuli ajalla 17,4 / 2100 metriä.

”Lahden viimekertainen laukka yllätti minut, koska hevonen on niin ravivarma. Tänään yritin saada tamman vain raviaskeleille, kun käänsin sen lähtösuuntaan. En ollut huolestunut juoksupaikasta", Korvenoja kommentoi lähtöä.

Ivory Susannen isä on Korvenojan entinen huippuravuri Jontte Boy, jonka jälkeläisiä hänellä on tallissaan kolme.

”Jontte Boy oli omassa ikäluokassaan Euroopan paras kolmivuotiaana. Lapsilla on paljon matkaa isänsä suorituksiin”, Korvenoja lisäsi.

Lämminveristen illan ykkössarjaa hallitsi lähtöauton takaa maaliin asti Ville Tonttilan The Dude, vaikka Tapio Perttusen Mask Off antoi tiukan vastuksen Teivon rahasuoralla. The Duden kauden avausvoitto tuli ajalla 13,9 a / 2100 metriä.

”Hevonen lähti niin kovaa, että annoin sen vain mennä. Koska kukaan ei tullut härkkimään ensimmäisen kurvin jälkeen, päätin ajaa keulasta. Tänään koetimme saada hevoselle nätin juoksun ennen Suur-Hollolan välieriä, Tonttila kertoi voittajahaastattelussa.

Teivon Toto5-peli päättyi kylmäveristen kovaan koitokseen. Lähdön kahden tonnin ykköspalkinnon kävi korkkaamassa Tapio Perttusen suursuosikki Vixeli keulajuoksun päätteeksi. Vixelin pitkään ilmassa roikkunut kauden toinen tolppa tuli ajalla 23,4/2120 metriä. Matkalla laukannut Ville Kalle ehti toiseksi.

”Ajoin lopun varman päälle. Volttilähdöt ovat hevoselle parempia kuin autolähdöt, koska se on epävarma auton takaa. Odotan Vixeliltä paljon kuninkuusraveissa, jos ori pääsee sinne eikä laukkaa”, Perttunen sanoi.

Toto5-pelin muut voittajat olivat Hannu Torvisen Bond Eagle ja Henna Halmeen Habit Silvio. Viisi oikein rivi palautti 47,04 euroa.