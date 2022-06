Palllo hallussa. Pyrinnön kesäleiriläiset näyttivät, että myös koripallo on kesytetty neljän leiripäivän aikana.

Tampereen Pyrintö. Punainen ja valkoinen. Monilajiseura, jossa on toimintaa kaikenikäisille – harrastajista huippuihin. Heitä kaikkia yhdistää poikkeuksellinen yhteisöllisyys sekä talkoohenki, jonka vertaista ei muualta samassa laajuudessa löydy. Aamulehden uudessa juttusarjassa pureudutaan paikallisiin urheiluseuroihin.

Pyynikin Palloiluhallissa näkyy heti aamusta iloisia ilmeitä, kuuluu ääntä aktiivisesta pallonpomputtelusta ja aidosta liikunnan riemusta.

Menossa on Pyrinnön perinteisen alkukesän kesäleirin päätöspäivä. Paikalla on 32 alakouluikäistä lasta. Paikalla on tyttöjä ja poikia lähes kaikista seuran valikoimissa olevista lajeista: cheerleadingista, hiihdosta, koripallosta, mäkihypystä, painonnostosta, pikaluistelusta, suunnistuksesta ja yleisurheilusta.