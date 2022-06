Juha Puhtimäki jatkaa Mansen paidassa vuoteen 2024 asti: ”Tiesin, että kohta puhelin olisi alkanut soida taajemmin ja halusin rauhoittaa tilanteen”

Aamulehti

Manse PP:n lukkari ja hyvää vauhtia kulttipelaajaksi kiitävä Juha Puhtimäki jatkaa seurassa seuraavat kaksi kautta. Manse PP julkisti Puhtimäen jatkosopimuksen vuoteen 2024 saakka keskiviikkona.

Puhtimäki oli viime kauden Superpesiksen mestaruuden keskeisimpiä rakennuspalikoita, ja samaa häneltä odotetaan jatkossakin.

Sitä odottaa myös Puhtimäki itse.

”Tampereella on mahdollista pelata mestaruudesta joka vuosi.”

Ei ollut kiirettä

Puhtimäen mukaan jatkosopimusta ei tarvinnut vatvoa pitkään ja viettää sen takia unettomia öitä.

”Olihan se aikalailla selvää, että Tampereella tulen asumaan, ja pelipuoli tuli siihen nopeasti rinnalle. Hyvinhän täällä on mennyt, joten olen tyytyväinen, että saan tästä jatkaa.”

Puhtimäki sanoo, että periaatteessa hänellä ei ollut mitään kiirettä sopimusasioiden kanssa, vaikka pesti Manse PP:ssä olisi päättynyt tähän kauteen.

Tamperelaisseuran tarjous tuli kuitenkin hyvään hetkeen.

”Toisaalta tiesin, että kesää kohti mentäessä puhelin olisi alkanut soida koko ajan taajemmin ja kyselyitä olisi tullut muulta. Halusin rauhoittaa tilanteen. Mitään syytä lähteä täältä ei ollut.”

Puhtimäen mukaan Mansen valteista tärkeimpiä ovat asema nousevana seurana ja tarina, jota miesten joukkue alkoi viime kaudella kirjoittaa.

”Sen rakentaminen on itsellekin iso asia, että saadaan Mansea mahdollisimman näkyväksi ja kuuluvaksi.”

Myös Tampere kaupunkina maistuu ”pohjalaiselle juntille” (kuten Puhtimäki itseään kuvaili sopimuksen julkistustilaisuudessa) mainiosti.

”Tänne tullessani tuttuja oli vähän, mutta nyt niitä on todella paljon enemmän. Hienoja ihmisiä.”

Alkukausi ei huoleta

Kauden ennakkoarvioissa Manse PP:n katsottiin yleisesti menevän junan lailla kohti toista mestaruutta peräkkäin.

”Nuo nyt ovat aika vääristyneitä arvioita. Hyviä joukkueita on monia muitakin ja hyvin joutuu pelaamaan, jos aikoo pärjätä. Meilläkin alkukausi on näyttänyt, että pelaamme ihan kohtuullisesti, mutta silti emme ole voittaneet pelejä.”

Miksi voittoja ei sitten ole tullut, vaikka peli on jo alkukaudesta kohtuullisessa kuosissa?

”Emme ole saaneet kokonaisuutta niin hyväksi kuin s en kuuluu olla. Sitä on parsittu kasaan kovasti, ja hyviä merkkejä on ilmassa.”

Puhtimäki ei mene odotettua vaisumman alkukauden selityksissä sen taakse, että Manse PP pelaa heinäkuun alkupuolelle asti vieraskentillä Kaupin pesäpallostadionin remontoin takia.

”Pelejä on ollut vain viikon välein, ja olemme treenanneet todella lujaa siinä välissä. Se on vähän näkynyt, mutta olemme sen tiedostaneet ja pikkaisen pelien kustannuksella on otettu riskiä.”

Puhtimäen mukaan kova treenaaminen kantaa hedelmää viimeistään heinäkuussa, kun pelejä on kymmenen kuukaudessa.

Myös alkukauden harva pelitahti on näkynyt.

”Pelituntuman hakeminen on tahtonut kestää, ja paljon on kiinni ensimmäisistä onnistumisista. Mutta selityksiähän nämä ovat.”