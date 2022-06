Huippusuosioon nousseen padelin kansainväliset tähdet rantautuvat Tampereen Hakametsään – mailapeli on vallannut sydämiä käsittämättömällä vauhdilla

Tampereelle on saatu houkuteltua kattava joukko lajin maailmantähtiä.

Minna Kivelä on Tampereella pelattavan kansainvälisen padel-turnauksen kilpailunjohtaja. Turnaus pelataan Hakametsän hallissa.

Hakametsän yleisö saa kesä- ja heinäkuun taitteessa tuulahduksen suoraan maailman huipulta, kun räjähdysmäisesti levinneen padelin tähdet esittävät taitojansa World Padel Tour Exhibitionissa.

Tampereelle on saatu houkuteltua kattava joukko huippusuosioon nousseen mailapelin kärkinimiä.

Kunnianhimoisen projektin takana on padeliin ihastunut tamperelaisyrittäjä Marko Kuusisto.

”Marko on tehnyt kovan työn tämän turnauksen saamiseksi Suomeen. Sen jälkeen on käyty yhdessä neuvotteluja Espanjaan huippujen houkuttelemiseksi”, turnauksen kilpailunjohtaja Minna Kivelä kertoo.

Kirkkaimpina tähtinä loistavat argentiinalainen maailmanmestari Franco Stupaczuk (nyt ranking-sijoitus 8), maanmies Sanyo Gutiérrez (6) sekä naisten kolmospaikan jakavat espanjalaiset Paula Josemaría ja Ariana Sánchez.

Näin laadukkaiden pelaajien värvääminen on kova juttu, sillä Hakametsän pelit eivät kartuta kenenkään ranking-pisteitä. Exhibitionit ovat World Padel Tourin tapa rantautua uusiin maihin.

Sen jälkeen on mahdollisuus ponnistaa ylöspäin, kuten Suomessa tehdään. Ensi vuonna ohjelmassa on Open-turnaus. Silloin kaikki kasvaa merkittävästi turnauksen pituudesta, palkintosummista ja pelaajamääristä lähtien. Mukana on reilut 300 pelaajaa.

”Tourin järjestäjien kanssa on sovittu jo, että Open järjestetään Suomessa useampana vuonna”, Kivelä tietää.

Open on World Padel Tourin hierarkiassa toiseksi arvostetuin turnauskategoria. Edellä on Master-taso ja koko vuoden huipentava Master-finaali. Huipennukseen kelpuutetaan vain kahdeksan parasta mies- ja naisparia.

World Padel Tour on maailman suurin ja merkittävin turnauskiertue. Se on noussut nopeasti erittäin kiinnostavaksi tapahtumaksi sekä yleisön että tukijoiden silmissä. Niinpä järjestäjät ovat saaneet houkuteltua taakseen isoja yrityksiä kansainvälisiltä markkinoilta.

”Maailmassa on tällä hetkellä noin 18 miljoonaa padelin harrastajaa. Näistä yli puolet on innostunut lajiin parin viime vuoden aikana. On luonnollista, että näin valtava joukko herättää kiinnostusta laajemmaltikin”, Kivelä toteaa.

Suomen luvut ovat samansuuntaisia. Vuonna 2016 koko maassa oli vain 20 padel-kenttää, nyt yli 800. Harrastajien määrä on noussut humauksessa 70 000:n tuntumaan.

”Ennusteiden mukaan ensi vuonna ylitetään tuhannen kentän ja sadantuhannen pelaajan rajat.”

Niinpä on paikallaan pohtia, miksi padelista tuli hetkessä älyttömän suosittu laji.

”Sosiaalisuus ja helppous kiehtovat. Padel sopii jokaiselle iästä ja taustasta riippumatta. On hienoa tavata kentillä myös sellaisia pelureita, joilla ei ole välttämättä aiempaa urheilutaustaa.”

Laji on vielä nuori Suomessa. Niinpä kärkipelaajilla on vielä kurottavaa noustakseen kansainväliseen kärkeen. Moninkertaisen Suomen mestarin Max Sjövallin ranking on nyt 250 ja naisten kärkikaksikon Ella Sillanpää–Saana Saarteinen 330. Kaikilla heillä on tennistausta.

Suomalaiset saavat Exhibitioniin kaksi villiä korttia sekä naisten että miesten puolelle. Sillanpää–Saarteinen on lunastanut jo yhden paikan. Muut jaetaan 21.–22.6. Hakametsän ”esiturnauksessa”.

Hakametsässä on vietetty lukemattomia ikimuistoisia kiekkohetkiä. Nyt uusia elämyksiä tarjotaan padelin parissa. Lippuja on myyty tähän mennessä jo reilut 2 000.

”Nyt kaikilla on tilaisuus nähdä livenä, minkälaista padel on maailman huipulla. Se on todella kaunista. Pelaajien taitoja voi vain ihastella”, Kivelä pohjustaa.