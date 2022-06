Miljoonilla euroilla kallistunut urheilustadion ei valmistu ajallaan Tampereella – näin käy Kaupin perinteisen Itä–Länsi-ottelun

Manse PP:n uuden Kaupin pesäpallostadionin kaavaillut avauspelit siirtyvät Hämeenlinnaan.

Aamulehti

Tampereen Kauppiin rakenteilla oleva urheilustadion ei valmistu ajallaan. Pesäpalloseura Manse PP tiedotti tiistaina, että uuden stadionin avajaispeleiksi kaavaillut miesten ja naisten superpesisottelut 2. heinäkuuta siirtyvät Hämeenlinnaan.

Manse PP kertoo, että Kaupin stadion ei valmistu vielä heinäkuun ensimmäiselle viikonlopulle. Rakennustilanne ei kuitenkaan seuran mukaan estä pesäpallon Itä–Länsi-tapahtuman järjestämistä Kaupissa. Tapahtuma on 9.–10. heinäkuuta, ja pelipaikaksi on suunniteltu tuoreesti valmistunutta uutta Kaupin stadionia.

Mansen miehet ja naiset pelaavat 2. heinäkuuta suunnitellut pelit sunnuntaina 3. heinäkuuta Hämeenlinnassa Pullerin kentällä, sillä Tampereella ei ole toista superpesistasoista kenttää. Mansen naiset kohtaa Kempeleen kello 13.30 ja miehet IPV:n kello 17.

Kaupin urheilustadionin katsomossa ei seurata pesäpalloa vielä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Katsomo on vielä pahasti kesken.

Evakossa vierailla kentillä

Manse pelaa alkukauden evakossa, kun Kaupin stadionia rakennetaan. Ensimmäiset niin sanotut kotipelit Manse pelasi viime viikonloppuna Loimaalla. Kotipelejä on myös Ikaalisissa, Vaasassa ja Helsingissä ennen kuin joukkueiden pitäisi päästä heinäkuussa uudelle kotistadionilleen.

Mansen miehillä on kalenterissa kotipelit 5. heinäkuuta Kouvolan Pallonlyöjiä vastaan ja 8. heinäkuuta Sotkamon Jymyä vastaan ennen Itä–Länsi-tapahtumaa. Naisilla on puolestaan ottelu 6. heinäkuuta Pöytyää vastaan. Manse ei tiedottanut, mikä näiden pelien tilanne on.

Uusi Kaupin stadion on tarkoitettu muun muassa pesäpallon ja hiihdon käyttöön.

Mikä? Kaupin uusi urheilustadion Tampereen Kauppiin rakenteilla oleva urheilustadion. Palvelee muun muassa pesäpalloa ja hiihtoa. Stadionille on rakenteilla katettu katsomo noin 2 500 hengelle. Katsomon yhteyteen on lisäksi suunnitteilla oheistiloja, joihin tulisi pukuhuoneita wc- ja pesutiloineen, toimisto- ja toimitsijatiloja sekä varuste- ja varastotiloja. Kohonneiden rakennuskustannusten takia oheistiloja tai suunniteltua jalkapallokatsomoa ei kuitenkaan vielä rakenneta. Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi tammikuussa ponnen, jossa todetaan, että rakennukset tehtäisiin vuosina 2023–2024.

Tältä näytti Tampereen Kauppiin rakenteilla olevan urheilustadionin työmaalla 7. lokakuuta 2021.

Kustannukset nousivat rajusti

Kaupin uuden urheilupuiston talonrakennushankkeiden kustannukset ovat nousseet jo miljoonilla euroilla alkuperäisistä arvioista.

Urheilupuiston talonrakennushankkeiden kokonaiskustannusarvio oli alun perin 10,5 miljoonaa euroa. Määräraha täsmentyi hankkeen aikana 13,8 miljoonaan euroon. Jo alkuvuonna oli selvää, ettei miljoonilla kustannusarviosta kasvanut määrärahakaan tule riittämään kaikkien suunnitelmien toteuttamiseen.

Aamulehti uutisoi tammikuussa, että stadionin katsomon toteutuskustannukset ovat nousseet yli 1,8 miljoonalla eurolla. Viime huhtikuussa lautakunnissa hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan toteutuskustannukset olisivat olleet 8,16 miljoonaa euroa. Uusi toteutuskustannusarvio oli tammikuussa 9,98 miljoonaa euroa.

Kustannusten nousun syyksi kerrottiin tammikuussa muun muassa rakennustarvikkeiden hinnannousu ja toteutussuunnitteluvaiheessa rakennesuunnitelmaan tehdyt tarkennukset. Muun muassa urheilupuiston pysäköintialueen uudistaminen ja vanhan huoltorakennuksen muutostyöt ovat nyt jäissä.