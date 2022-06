Jalkapallon naisten EM-kisat pelataan Englannissa 6.–31. heinäkuuta 2022. Myös Suomi on mukana yhdeksän vuoden tauon jälkeen.

Amanda Rantasen nenämaali Skotlantia vastaan joulukuussa 2020 on jäänyt monien mieleen. Naisten jalkapallomaajoukkueessa debytoinut Rantanen teki EM-karsinnoissa lisäajan lisäajalla Suomen 1–0-voittomaalin, joka toi Helmareina tunnetun maajoukkueen lähelle EM-kisapaikkaa.

Suomi teki EM-kisoihin vieviä ratkaisumaaleja mahdollisimman tiukoissa tilanteissa. Helmikuussa 2021 Linda Sällström osui niin ikään lisäajalla Portugalia vastaan, kun Suomi voitti 1–0 ja varmisti paikkansa Englannissa pelattaviin EM-kisoihin.

Lisää huimia suorituksia kaivataan heinäkuussa 2022, kun Suomi pääsee vihdoin EM-viheriöille. Aivan kuten miesten kohdalla, EM-kisat siirtyivät vuodella koronatilanteen vuoksi. Naisten EM-kisat piti pelata jo viime kesänä.

EM-kisat alkavat 6. heinäkuuta ja Suomen avauspeli on 8. heinäkuuta. Aamulehti kokosi ennakkopaketin kisoista.

Turnaussysteemi

Mukana on 16 joukkuetta neljässä lohkossa. Kahdeksan joukkuetta eli joka lohkon kaksi parasta etenevät puolivälieriin. Turnaus alkaa 6. heinäkuuta, pudotuspelit alkavat 20. heinäkuuta ja loppuottelu pelataan 31. heinäkuuta Lontoon Wembleyllä. Turnauksessa pelataan kymmenellä stadionilla ympäri Englantia.

EM-kisojen loppuottelu pelataan Lontoossa Wembleyn stadionilla. Samalla kentällä pelattiin miesten EM-finaali 2021. Kuva FA Cupin finaalista 14.5.2022.

Suomen tie kisoihin

Suomi voitti oman karsintalohkonsa. Suomi sai 22 pistettä kahdeksasta pelistä ja oli lohkokärki ennen Portugalia. Suomelle EM-kisapaikka on kaikkiaan neljäs naisissa. Viimeksi Suomi oli mukana vuonna 2013. Paras saavutus on välieräpaikka vuonna 2005.

Suomi pelaa vielä kaksi harjoitusottelua ennen turnausta. Suomi pelaa Japania vastaan 27. kesäkuuta Turussa ja kohtaa vieraskentällä EM-kenraalissa Hollannin 2. heinäkuuta.

Suomen joukkue harjoituksissa lokakuussa 2020, keskellä Natalia Kuikka.

Suomen vastustajat

Suomi pelaa B-lohkossa Saksan, Tanskan ja Espanjan kanssa. Avauspelissä vastassa on Espanja 8.7. Toisessa kohtaamisessa vastassa on Tanska 12.7. ja lohkon päätöspelissä vastassa on Saksa 16.7. Suomi pelaa kaikki pelinsä Milton Keynesissä MK Stadiumilla, joka on noin 80 kilometrin päässä Lontoosta. Fifan maailmanrankingissa Saksa on sijalla neljä, Espanja seitsemän, Tanska 15 ja Suomi 28. Suomi on siis selvä altavastaaja omassa alkulohkossaan.

Venäjän osallistuminen EM-kisoihin kiellettiin ja maan korvaa Portugalin joukkue. Pohjois-Irlanti debytoi kisoissa EM-tasolla.

Suosikit

Vedonlyöntitoimistojen kertoimissa suosikeiksi nousevat Espanja, Englanti ja Ranska. Espanjalla on useimmissa pienin kerroin. Ruotsi on lajin suurmaa ja maailmanlistalla kakkonen ja korkein eurooppalainen. Hallitseva kultamitalisti on Hollanti, joka on viides maailmanlistalla. Vuosina 1995–2013 kaikki kuusi EM-kultaa voittanut Saksa on myös suosikkeja. Suomi on useissa vedonlyönnin mestaruuskertoimissa arvoitu toiseksi viimeiseksi.

Suomen joukkue

Suomen virallinen EM-kisajoukkue julkaistaan torstaina 9. kesäkuuta. Joukkueeseen nimetään 23 pelaajaa, joista kolme on maalivahteja. Suomen päävalmentaja on ruotsalainen 61-vuotias Anna Signeul, joka johdatti Suomen myös EM-kisoihin ja on valmentanut joukkuetta vuodesta 2017.

Anna Signeul aloitti työnsä Suomen päävalmentajana vuonna 2017, kuva lokakuulta 2017.

Suomen pelaajat edustavat hyvin monipuolisesti eurooppalaisia huippusarjoja. Edellisten maaotteluiden ryhmässä oli vain yksi pelaaja Suomen pääsarjasta, HJK:n Essi Sainio. Osalla seurajoukkuekaudet ovat jo päättyneet, mutta esimerkiksi Ruotsissa pelaavilla kaudet ovat kesken.

Suomen tunnetuimpia tähtipelaajia ovat muun muassa hyökkääjä Linda Sällström (Vittsjö GIK), puolustajat Natalia Kuikka (Portland Thorns) ja Tuija Hyyrynen (Juventus) sekä maalivahti Tinja-Riikka Korpela (Tottenham).

Suomen Tuija Hyyrynen kamppaili pallosta Irlannin pelaajan kanssa MM-karsintaottelussa lokakuussa 2021.

Myös pirkanmaalaista väriä voidaan nähdä Helmareiden EM-joukkueessa. Nokian Pyryssä uransa aloittanut ja muun muassa Ilvestä urallaan edustanut maalivahti Paula Myllyoja on viime ajat kuulunut maajoukkueeseen. 38-vuotias Myllyoja edustaa seuratasolla espanjalaista RCD Espanyolia. 25-vuotias Ilves-kasvatti, hyökkääjä Heidi Kollanen on ollut myös viime aikoina maajoukkueen mukana. Kollanen pelaa ruotsalaisessa KIF Örebrossa.

Mukana kisoissa nähdään suomalaistuomari, kun Mestareiden liigan finaalin tuominnut Lina Lehtovaara on mukana EM-kisoissa päätuomarina.