Kalle Samooja nousi huimasti golfin maailmanlistalla

Kalle Samooja nousi huimasti maanantaina julkistetulla golfin miesten maailmanlistalla. Uransa ensimmäisen miesten Euroopan-kiertueen kisan Saksan Hampurissa voittanut Samooja kipusi maailmanlistalla peräti 105 sijaa, 239. sijalta 134:nneksi.

Ennen Samoojaa Euroopan-kiertueen kisan voittoa olivat suomalaismiehistä juhlineet Mikko Ilonen, Mikko Korhonen, Roope Kakko ja Sami Välimäki. Samooja oli ennen sunnuntain voittoaan ollut Euroopan-kiertueella parhaimmillaan kahdesti toinen ja kaksi kertaa kolmas.

Samooja on maailmanlistan paras suomalainen. Mikko Korhonen on sijalla 212, Tappio Pulkkanen on sijalla 225 ja Sami Välimäki 456.

Suomalaispelaajista korkeimmalle miesten maailmanlistalla on kivunnut Ilonen, joka oli parhaimmillaan 37:s.

Miesten maailmanlistan kärkipaikalla jatkaa tällä viikolla Yhdysvaltain Scottie Scheffler.