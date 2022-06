Tätä kaikkea on luvassa loppuviikon kestävän Gymnaestradan aikana – Voimistelun suurtapahtuma täyttää Tampereen ja tarjoaa monipuolisen kattauksen kaikille kiinnostuneille

Tampereen urheilupyhätöt pullistelevat torstaista sunnuntaihin kaikentasoisista voimistelukilpailuista ja -esityksistä. Gymnaestrada näkyy ja kuuluu myös Keskustorin kaupunkilavalla aamusta iltaan.

Aamulehti

Pöly on hädin tuskin ehtinyt laskeutua jääkiekon MM-kisariehan jälkeen, kun seuraava suuri urheilujuhla alkaa Tampereen urheilupyhätöissä.

Voimistelun suurtapahtuma Gymnaestrada kokoaa loppuviikon aikana Tampereen areenaan, messu- ja urheilukeskukseen, Ratinan stadionille sekä Keskustorille ja Särkänniemeen yhteensä yli 10 000 voimistelijaa jumppaamaan, temppuilemaan, kilpailemaan ja esiintymään.

Voimisteluliiton toiminnanjohtaja Maria Laakso uskaltaa luvata, että luvassa on kesän parhaat festarit.

”Luvassa on voimistelua, tanssia ja esittävää taidetta monimuotoisesti ihan kansainvälisen maailmancupin osakilpailusta lasten kilpailutapahtumiin ja esityksiin asti”, hän kuvaa.

Mikä Gymnaestrada?

Tampereen Gymnaestrada on osa voimistelun suurtapahtumien ketjua. Sen juuret ovat Kansainvälisen voimisteluliiton World Gymnaestradassa, jota on järjestetty noin neljän vuoden välein vuodesta 1953 lähtien.

World Gymnaestradalle ominaista on, ettei tapahtumassa kilpailla lainkaan, vaan se kokoaa tuhansia voimistelun ystäviä liikkumaan ja esiintymään yhdessä aina viikoksi kerrallaan. Vuonna 2015 Helsingissä järjestettiin World Gymnaestrada noin 21 000 osallistujan voimin.

Suomessa voimistelun suurtapahtumissa on tavattu kilpailla esiintymisten ja muun laji-ilottelun ohessa. Tampereella kilpaillaan tällä viikolla kaikissa Suomen Voimisteluliiton virallisissa kilpailulajeissa: naisten ja miesten telinevoimistelussa, akrobatia-, joukkue- ja trampoliinivoimistelussa, kilpa-aerobicissa, teamgymissä sekä rytmisessä ja tanssillisessa voimistelussa.

Tampereen Sisun Rosanna Ojala kurotti neljännelle sijalle naisten telinevoimistelun SM-neliottelussa keskiviikkona. Hän on torstaina mukana eritasonojapuiden ja permannon SM-telinefinaaleissa.

Kotimaisia voimistelun suurtapahtumia on vietetty vuoden 1971 Tampereen Nuorten suurkisoista lähtien. Tämänvuotinen Gymnaestrada on jo kolmastoista suomalainen suurtapahtuma. Tampere on toiminut myös vuoden 1980 Suurkisojen ja vuoden 2006 Sun Svoli -tapahtuman näyttämönä.

Gymnaestrada-nimitys vakiinnutettiin kotimaisten suurtapahtumien käyttöön Helsingin World Gymnaestradan jälkeen. Nykyään Suomen Gymnaestrada järjestetään neljän vuoden välein ja aina vuotta ennen kansainvälistä tapahtumaa. Näin ollen kansalliseen tapahtumaan harjoitellut ohjelmat ja niihin hankitut esiintymisasut ovat käyttökelpoisia myös maailmalla. Tampereella esitettäviä ohjelmia nähdään ensi vuonna Amsterdamin World Gymnaestradassa.

Tampereen Gymnaestradan ohjelma etenee seuraavasti loppuviikon aikana.

Kilpailut

Voimistelun suurtapahtumaa vietetään virallisesti torstaista lauantaihin, mutta esimerkiksi joukkuevoimistelun kansainvälinen B-kategorian kilpailu, Piruetti-cup, käynnistyi Messu- ja urheilukeskuksen E-hallissa jo tiistaina.

A-hallin puolella aloitettiin keskiviikkona kilpailu naisten telinevoimistelun Suomen mestaruuksista. Samassa hallissa voimistellaan loppuviikon aikana myös akrobatiavoimistelun, trampoliinivoimistelun ja miesten telinevoimistelun nuorten SM-mitaleista. SM-kilpailujen lisäksi Gymnaestradassa kilpaillaan kaikenlaisilla tasoilla kaikissa Voimisteluliiton kilpalajeissa.

Tampereen Voimistelijoiden Annika Urvikko on yksi tuhansista Gymnaestradassa kilpailevista ja esiintyvistä voimistelijoista. Vuoden 2012 Lontoon olympialaisten kävijä oli keskiviikkona naisten telinevoimistelun SM-neliottelun 13:s ja voimistelee torstaina SM-hyppyfinaalissa.

Nokia-areenassa käydään torstain ja perjantain aikana joukkuevoimistelun naisten maailmancupin sekä nuorten challenge cupin kauden kolmas osakilpailu. Torstaina maailmancupin alkukilpailussa voimistelee neljä suomalaisjoukkuetta, mukaan lukien Tampereen Sisun Minetit. Perjantain loppukilpailussa on maakiintiön vuoksi paikat kahdelle suomalaisjoukkueelle.

Kaikki Gymnaestradan kilpailutapahtumat ovat yleisölle maksullisia, ja liput myydään Lippupisteen kautta.

Avajaiset

Suurtapahtuman avajaisia juhlitaan torstai-iltana Ratinan stadionilla. Move it! -niminen avajaisjuhla alkaa osallistuvien seurojen sisääntulokulkueella, jossa on mukana tuhansia voimistelijoita. Avajaisissa nähdään muun muassa tamperelaisten voimisteluseurojen yhteisesitys sekä Gymnaestradan tapahtumabiisin tekijät Väinö Wallenius ja Leo Stillman.

Avajaisjuhla on yleisölle maksullinen tapahtuma.

Ilmaisohjelma

Gymnaestradaa ei ole tarkoitettu pelkästään voimistelun harrastajille ja muuten lajiperheeseen vihkiytyneille, vaan tapahtumaan ja voimistelulajien kirjoon on mahdollista tutustua matalalla kynnyksellä.

Messu- ja urheilukeskuksessa on läpi tapahtuman ilmainen voimistelun kokeilualue. Alueelle ovat tervetulleita niin lapset kuin aikuisetkin kokeilemaan erilaisia voimisteluvälineitä, -telineitä ja voimistelulajien sekä parkourin perusliikkeitä. Unisport-areenaksi nimetyllä kokeilualueella on paikalla ohjaajia, jotka neuvovat ja takaavat alueen turvallisuuden. Alue on avoinna torstaina kello 9–18, perjantaina ja lauantaina 9–19 ja sunnuntaina 9–14.

Voimisteluesityksiä voi seurata vapaasti torstaista sunnuntaihin Tampereen keskustassa. Keskustorille rakennetun kaupunkilavan ohjelma alkaa torstaina kello 14, ja sitä riittää virallisina tapahtumapäivinä aamusta iltaan. Lukuisten voimisteluseurojen esitysten lisäksi lavalla nähdään muun muassa tubettajat Elina ja Sofia (torstaina kello 16), lasten musiikkiteatteri duo Mimi ja Kuku (perjantaina kello 11) ja bilebändi Jean S. (lauantaina kello 21).

Keskustorin lavan yhteydessä on myös oma lajikokeiluteltta, joka toimii samalla periaatteella kuin Messukeskuksen Unisport-areena.

Gymnaestradan esityksiä nähdään myös Särkänniemen lavalla perjantaina ja lauantaina kello 13–14. Särkänniemen esityksiä voivat seurata huvipuiston sisäänpääsyn lunastaneet katsojat.

Lauantaina Ratinanniemen puistossa järjestetään Aamulehden ja Gymnaestradan yhteinen jumppamaraton. Yhteisliikuntatempaus alkaa aamulla kello 9.30 ja kestää 14.40 asti. Jumppaamaan voi osallistua paikan päällä tai kotoa käsin Aamulehden suoran lähetyksen kautta. Tamperelaisten voimisteluseurojen ohjaama jumppamaraton on tarkoitettu kaikille kuntotasosta riippumatta, ja ohjelmassa on myös perheliikuntaa.

Iltanäytökset

Gymnaestradaan kuuluu kaksi yleisölle maksullista iltanäytöstä, joista toinen järjestetään perjantaina Nokia-areenassa ja toinen lauantaina Messu- ja urheilukeskuksessa.

Nokia-areenana Show it! -näytös pidetään joukkuevoimistelun maailmancupin finaalipäivän iltana. Näytökseen on koottu Suomen huippuvoimistelijoiden parhaimmistoa, kansainvälisiä vieraita ja eri-ikäisten harrasteryhmiä.

”Jos on kiinnostunut taiteesta, todella kovasta osaamisesta ja monipuolisesta ohjelmasta, suosittelisin erityisesti perjantai-illan näytöstä Nokia-areenassa”, Maria Laakso vinkkaa.

Paikallisista huipuista estradilla nähdään Minetit, Akron Taian ja Tampereen Voimistelijoiden akrobatiavoimistelijoita, teamgymin maajoukkuevoimistelijoita ja Valkeakosken Voimistelijoiden kilpa-aerobicin valmennusryhmä. Perjantain Show-it! -näytös alkaa Nokia-areenassa kello 19.

Messu- ja urheilukeskuksen lauantainen Feel it! -iltanäytös keskittyy esittävään voimisteluun ja tanssiin. Esityksessä nähdään voimistelun iloa ja tarinallista puolta. Paikallisista seuroista esiintymässä on Elixiria Sportin voimistelijoita. Näytös alkaa E-hallissa lauantaina kello 19.

Päättäjäiset

Suurtapahtuma huipentuu sunnuntaina Ratinan stadionilla pidettävään Unelmien tulevaisuus -nimiseen päätösjuhlaan. Juhlassa nähdään kymmenen tarinallista kenttäohjelmaa, joissa esiintyy yhteensä tuhansia eri-ikäisiä voimistelijoita. Suurimmassa ohjelmissa esiintyy yhtä aikaa lähes 1200 voimistelijaa.

Maria Laakson mukaan kenttäohjelmat ovat perinteinen osa suomalaista voimistelua.

”Ratinan päätösjuhla on perinteinen juhla ja tavallaan historiallinen juttu, mutta kenttäohjelmat on tuotu siellä nykyaikaan.”

Päätösjuhla on yleisölle maksullinen tapahtuma. Stadionin osallistujakatsomoon pääsee osallistujapassilla.

Sunnuntain päättäjäiset alkavat Ratinan stadionilla kello 14.