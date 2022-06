Viikon otteluna nähdään perjantaina 3. kesäkuuta Manse PP:n ja Kouvolan Pallonlyöjien kohtaaminen Kouvolan urheilupuistossa. Taisto ja Aamulehden suora lähetys alkavat kello 18.

Manse PP:n miesten vieraskiertue Superpesiksessä seisahtuu perjantaina 3. kesäkuuta Kouvolan urheilupuistoon.

Vastus on kovinta mahdollista luokkaa, sillä kauden ennakkoarvioissa Kouvolan Pallonlyöjät on nostettu jopa Manse PP:n ykköshaastajaksi mestaruustaistossa. KPL on ottanut kolmen viime kauden aikana kaksi Superpesiksen hopeaa ja yhden pronssin.