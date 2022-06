Ratinan stadionille saatiin keskiviikkona harmillisen vähän Suomen kärkiurheilijoita, kirjoittaa Lauri Hollo.

Tampereen GP-kilpailuun saatiin harmillisen vähän Suomen kärkiurheilijoita. Viime kauden kärkikymmenikön urheilijoista oli eri lajeissa paikalla keskimäärin alle neljä.

Miesten moukarissa oli sentään seitsemän, naisten kiekossa ja kuulassa kuusi. Toisesta päästä naisten 100 metrin aidoissa ainoastaan kaksi. Se on laji, joka on viime vuodet tavannut huipentaa jokaisen GP-kilpailun.

Nyt huipennuksesta vastasi yksin Reetta Hurske, kun Annimari Korte ja Nooralotta Neziri jäivät pois.

Hurske on ollut mainiossa kunnossa koko alkukauden. Niin oli nytkin. Finaalissa syntyi 12,93, mikä alkaa olla Pyrinnön juoksijalle rutiinitulos.

Pariin viime starttiin hänen vahvin osa-alueensa eli lähtö ei ole ollut ihan superia. Parannettavaa on. Loppujuoksu tulee jo todella selkeästi viime vuotta paremmin. Kun rinnalle saadaan hieman kirittäjiä toisin kuin nyt, voidaan odotella viimeistään kuukauden sisään 12,7-alkuisia aikoja.

19-vuotias Saga Vanninen otteli hyvät pisteet 6097 viikonloppuna Götzisissä. Siihen nähden keskiviikon pituustulos 625 – kauden paras – oli erinomainen suoritus. Jalat eivät varmasti olleet tuoreimmat, kun nuori nainen palasi viikonlopun reissusta vasta maanantaina. Ennätyskin jäi vain yhdeksän sentin päähän.

Kuulantyöntöön Vanninen ei sentään enää lähtenyt. Pituushyppy osoitti, että turnauskestävyys ei todellakaan lopu.

Lue lisää: Saga Vanninen haluaa tinkimättömästi maailman huipulle – Pyrinnön lahjakkuudella on edessään kahden päätavoitteen kesä

Urho Kujanpää hyppäsi seivästä 548 hieman hankalassa sivutuulessa. Tuloksen arvoa nostaa sekin, että Suomen seiväspatjoja hallinnut Mikko Paavola jäi tulokseen 518. Se kertoo kaiken olosuhteista. Viime kesänä 565 hypännyt Kujanpää on matkalla kohti 570:n korkeuksia.

Tamperelaisittain on vielä mainittava Antti Sainion loistojuoksu M17-sarjan 400 metrin aidoissa. Sainiolla on ollut terveysmurheita, mutta kauden ensimmäinen kilpailu sujahti ennätykseen 52,57. Se on ikäluokan kakkostulos Euroopassa ja kolmas koko maailmassa. Kun Sainio saa hyvää harjoittelua alle, on 52 sekunnin alitus vain ajan kysymys.

Urho Kujanpää hallitsi erinomaisesti hankalat olosuhteet.

Pirkanmaalainen pettymys

Pirkanmaalaisittain kisat menivät muuten aika alakanttiin. Muu Suomi teki joitakin mainittavan arvoisia tuloksia. 100 metrillä sympaattinen polvijärveläinen Santeri Örn oli jo alkuerässä vakuuttava, finaalissa hän kiskoi upeasti ennätykseensä 10,36 +0,8 m/s tuulessa.

Tässä on selkeästi uusi mies suomalaiselle pikajuoksuhuipulle. 22-vuotias kaveri on parantanut kolmessa vuodessa ennätystään liki 0,4 sekuntia. Kun kesä etenee ja kelit lämpenevät, mies on valmis juoksemaan selkeästi alle 10,30, se on varmaa.

Suomi ja Ruotsi kisasivat miesten ja naisten 4x400 metrin viestissä. Miehet juoksivat ykkösnyrkillään 3.08,56, mikä on paras maajoukkueen viestitulos 20 vuoteen. Vielä tarvitaan pykälä parannusta, että EM-kisapaikka aukeaa.

Naisten aika 3.33,85 ilman loistokuntoista Viivi Lehikoista oli erinomainen. Mette Baas juoksi ankkuriosuuden 51,7. 3.30 on naiskvartetille tänä kesänä täysin realistinen tavoite. Sillä aukeaa paikka EM-kisojen 16 parhaan maan joukkoon heittämällä.

Muuten tulostaso jäi vaisuksi verrattuna esimerkiksi viikontakaisiin Lahden GP-kilpailuihin. Sääkään ei tosin samalla tavalla suosinut, vaikka olosuhteet olivatkin ennusteita paremmat.

Kirjoittaja on Aamulehden kolumnisti ja kangasalalainen yleisurheiluvalmentaja.