Robert Taylor hamuaa onnistumisia myös Huuhkajissa – kausi Miamissa on sujunut loistavasti

Bosnia-Hertsegovinan lisäksi Huuhkajien lohkovastustajia Kansojen liigassa ovat Romania ja Montenegro.

STT, Helsinki

Robert Taylor on kuluvana kautena päässyt maistamaan ison maailman jalkapalloa, kun hän siirtyi helmikuussa Yhdysvaltojen pääsarjaan MLS:ään Inter Miamin riveihin.

Vaikka kaikki on uutta ja suurta, lämpö, palmut tai turistikohteet eivät ole pystyneet herpaannuttamaan 27-vuotiaan keskikenttäpelaajan keskittymistä.

”Tilat ovat huikeat, ja henkilökuntaa löytyy joka ikiseen ongelmaan. Siinä tulee olo, että on korkealla. Jalkapallo on itsessään kuitenkin se, joka tuo parhaan pelifiiliksen”, Taylor sanoi Huuhkajien lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

Suomalainen on ollut oivassa vireessä. Hän on kahdessa edellisessä liigaottelussa tehnyt voittomaalin, mikä on nostanut itsevarmuutta.

”Olen sattunut olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta maali on aina maali, joten kyllä siinä itseluottamus kasvaa. Jos pääsee kentälle, niin olisihan hienoa saada onnistumisia myös Suomen paidassa.”

Taylor kertoo, että pelaaminen Yhdysvalloissa on nopeampaa ja fyysisempää kuin hänellä aiemmin ja pelaajien korkea henkilökohtainen taitotaso on yllättänyt.

MLS kerää tunnetusti rahakkailla sponsoreilla paljon hiipuneita supertähtiä, joista yhtenä esimerkkinä Taylorin joukkuetoveri argentiinalainen maalipyssy Gonzalo Higuaín.

”Pitää levätä ja syödä hyvin”

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue Huuhkajat kohtaa lauantaina Helsingin Olympiastadionilla Kansojen liigan ottelussa Bosnia-Hertsegovinan.

Jos maaliskuisia Islanti- ja Slovakia-otteluita ei lasketa, on Huuhkajat nähty edellisen kerran tositoimissa viime marraskuussa MM-karsintapelissä Ranskaa vastaan.

Sen jälkeen monia avainpelaajia on siirtynyt syrjään ja hakusessa on uusia vastuunkantajia, jollaiseksi Taylorkin parhaimmillaan pystyy. Kesäkuun maaotteluikkunassa Huuhkajat pelaa yhteensä neljä Kansojen liigan ottelua 11 päivässä.

Taylorin mukaan perinteiset selviytymiskeinot tepsivät.

”Pitää muistaa huoltaa kehoa, levätä ja syödä hyvin. Mieluumminhan pelataan kuin treenataan.”