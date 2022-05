Mikael Laihonen vahvistaa BC Nokiaa – Max Besselink Nokialta Bundesliigaan

Aamulehti

Mikael Laihonen vahvistaa ensi kaudella BC Nokian korinalustaa. 202-senttinen sentteri siirtyy 1+1-mallisella sopimuksella keltamustiin Joensuun Katajan riveistä.

Laihonen, 28, tilastoi Katajassa keskimäärin 4,8 pistettä, 3,8 levypalloa ja 0,6 torjuntaa ottelua kohden. Ennen idän reissuaan Laihonen raatoi Kauhajoen Karhubasketissa voittaen seurassa Suomen mestaruuden keväällä 2019.

”Mikaelilla on ollut huonoa onnea loukkaantumisten kanssa lähivuosina. Uskon, että hänen paras koripallonsa on vielä edessäpäin. Hän on monipuolinen iso pelaaja, joka on urheilullinen ja osaa heittää", BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson kertoi seuran tiedotteessa.

BC Nokian viime kauden pelaajista kokenut luottomies Matias Ojala joutui lopettamaan 14 liigakauden mittaisen uransa. Lisäksi Suomi-koriksen lupauksiin kuuluva Max Besselink siirtyy ensi kaudeksi kolmevuotisella sopimuksella Saksan Bundesliigan Würzbürgiin.

Laihosen lisäksi BC Nokian sopimuspelaajiin kuuluvat ensi kaudella ainakin Antero Lehto, Niko Mattila, Antti Ahonen ja Hugo Boman.