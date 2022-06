Tampereen yliopistossa tutkittiin jalkapallokenttien yleisintä vammaa – aineistona FC Barcelonan huippupelaajat

Tutkijat ovat saaneet ensimmäistä kertaa tarkkaa tietoa siitä, kuinka kauan erilaisten takareiden lihasvammojen paraneminen kestää. Tutkimusaineistona olivat FC Barcelonan pelaajien vammat ja niistä toipuminen.

Aamulehti

Yleinen näky jalkapallokentällä : pelaaja tarttuu takareiteensä kesken juoksun tai kaaduttuaan ja lopettaa pelaamisen. Tällöin yleisö usein kohahtaa, ja selostaja vaikeroi, sillä kyseessä on todennäköisesti hamstring- eli takareisivamma.

Takareisivamma aiheuttaa usein viikkoja kestävän poissaolon tosipeleistä. Vakavimmat takareisivammat vaativat leikkausta ja poissaolo pelikentiltä voi venyä vamman asteesta riippuen jopa kuukausiin.

Joskus tapahtuu myös ”ihmeparantumisia”, ja alkuun povattu useiden viikkojen poissaolo kestääkin vain lyhyen ajan. Silloin pelaajalla on luultavasti käynyt hyvä tuuri, kun vamma on osoittautunut pelättyä lievemmäksi.

Nyt luvassa on tarkempia toipumisennusteita, sillä Tampereen yliopistossa on tutkittu takareisivammoja ainutlaatuisen aineiston avulla. Aineisto on kerätty maailmankuulun jalkapalloseuran FC Barcelonan pelaajista.

Ensi kertaa tarkkaa tietoa

”Olemme tutkineet kaikki FC Barcelonan huippu-urheilijoille tapahtuneet hamstring-vammat. Potilaiden magneettitutkimuslöydökset (MRI) on käyty tarkasti läpi ja olemme seuranneet heidän toipumistaan”, Tampereen yliopiston professori Tero Järvinen kertoo yliopiston tiedotteessa.

Tutkimuksessa saatiin ensimmäistä kertaa tarkkaa tietoa siitä, kuinka kauan erilaiset takareiden lihasvammat paranevat. ”Tutkimuksessa löytyi vammoja, jotka paranevat suhteellisen nopeasti, mutta myös vammoja, joiden paranemisennuste on poikkeuksellisen hidas. Esitämme myös paranemisennusteen erityyppisille takareiden lihasvammoille.”

Järvinen kuului kansainväliseen, urheiluvammoja tutkineeseen asiantuntijaryhmään, ja tutkimus on osa FC Barcelonan ja Järvisen jo vuosia jatkunutta tieteellistä tutkimusyhteistyötä.

Mitä? Tutkimus takareiden lihasvammoista Tuore tutkimus on julkaistu urheilulääketieteen johtavassa Sports Medicine -julkaisusarjassa. Suomesta tutkimukseen osallistuivat Tampereen yliopiston kliinisen anatomian professori Tero Järvinen ja Turun yliopiston dosentti Lasse Lempainen. Tutkimus on osa FC Barcelonan ja professori Järvisen vuosia jatkunutta tieteellistä tutkimusyhteistyötä.

Yleinen vamma

Takareiden lihasten vammat ovat yleisiä urheilu- ja liikuntavammoja. Niitä syntyy erityisesti nopeaa juoksua vaativissa urheilulajeissa, kuten pallopeleissä ja pikajuoksussa.

Jalkapallossa takareisivammat ovat yleisimpiä yksittäisiä poissaoloja aiheuttavia vammoja. Vammojen hoitaminen on poikkeuksellisen hankalaa, koska hamstring-lihasten anatomia on poikkeava.

Normaali lihas kiinnittyy luuhun molemmista päistään jänteen avulla. Näin kiinnittyvät myös hamstring-lihakset. Niiden jännekudos jatkuu kuitenkin lihaksen sisään molemmissa päissä niin kutsuttuna keskusjänteenä. Siksi takareiden hamstring-lihaksiin voi syntyä poikkeavia lihasvammoja, joissa lihas irtoaa sisällään olevasta keskusjänteestä.

Keskusjänteen vammoja saavat pääsääntöisesti huippu-urheilijat. Korkeaenergisissä vammoissa keskusjänne voi jopa katketa.

Yhteistyö jatkuu

Järvisen mukaan FC Barcelonan potilasaineisto on ainutlaatuinen maailmassa, sillä kaikki heidän urheilijoilleen syntyneet vammat, niiden kuntoutus ja urheilijoiden paluu kilpakentälle on todennettu ja tiedot tallennettu huolella.

”Seuran tavoite on tuottaa luotettavaa tutkimusnäyttöä urheiluvammojen hoidosta. He ovat sitoutuneet hankkimaan parhaat asiantuntijat selvittämään urheiluvammojen optimaalinen hoito”, Järvinen sanoo.

Järvisen mukaan tieteellisen yhteistyön on tarkoitus jatkua erittäin tiiviinä myös tulevaisuudessa.