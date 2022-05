Heliövaara ja Glasspool taipuivat tiukassa puolivälierätaistelussa

Kaksikon nelinpeliurakka päättyi Ranskan avoimissa.

STT

Harri Heliövaara oli vähällä edetä brittiparinsa Lloyd Glasspoolin kanssa tenniksen Ranskan avointen nelinpelissä välieriin. Lopulta puolivälierä Intian Rohan Bopannaa ja Hollannin Matwe Middelkoopia vastaan päättyi niukkaan tappioon lukemin 6–4, 4–6, 6–7 (3–10). Ottelu kesti kaksi tuntia ja neljä minuuttia.

Heliövaaran mukaan tennisottelussa jää aina jotain jossiteltavaa.

”Me pelattiin todella hieno ottelu, ja oltiin lähellä voittoa, ja olisi voinut aina tehdä jotain toisin. Mutta toisaalta sitten taas kun yrittää parhaansa, niin sitä enemmän ei voi itseltä vaatia”, Heliövaara sanoi STT:lle tappion jälkimainingeissa.

”Tyytyväinen ja ylpeä siitä, että pelattiin niin hieno ottelu, mutta tällä kertaa vastustajat oli parempia.”

Heliövaara ja Glasspool olivat kolmannessa erässä jo 5–3-johdossa. Glasspool pääsi syöttämään otteluvoitosta 5–4-tilanteessa, muttei onnistunut. Bopanna ja Middelkoop mursivat vastustajansa syötön ja nousivat 5–5:een.

Tilanteessa 5–5 Heliövaara ja Glasspool kävivät 40–30-johdossa, mutteivät pystyneet viemään peliä nimiinsä. Katkaisupelissä Heliövaara ja Glasspool johtivat 3–0, mutta Bopanna ja Middelkoop voittivat kymmenen palloa peräkkäin. Bopanna ja Middelkoop on sijoitettu turnauksessa 16:nneksi.

”Päästiin heti puolivälieriin”

Puolivälieriin pääsy on Heliövaaran uran paras sijoitus grand slam -turnauksissa.

Sijoittamattomat Heliövaara ja Glasspool voittivat Ranskan avoimissa kolme ottelua ennen puolivälierätappiotaan. Avauskierroksella he kaatoivat Saksan meritoituneet Kevin Krawietzin ja Andreas Miesin. Toisella kierroksella tuli voitto Uruguayn Ariel Beharista ja Ecuadorin Gonzalo Escobarista. Kolmannella kierroksella kaatuivat Monacon Hugo Nys ja Puolan Jan Zielinski.

”Oli hieno turnaus, sitä ei oteta meiltä pois. Mutta päällimmäisenä on niin suuri harmitus. Tiukka matsi, saumat oli. Ei tennispelaaja osaa muuta ajatella kuin, miksi emme pystyneet tänään voittamaan. Vastustajat pelasivat lopussa muutamat todella hienot pisteet. Mielestäni pelasimme olosuhteisiin nähden erittäin hienon ottelun”, Heliövaara sanoi Tennisliiton tiedotteessa.

”Meidän ensimmäinen kerta Roland Garrosissa, ja päästiin heti puolivälieriin, uskomattoman hieno juttu”, hän painotti erikseen STT:lle.

Kaksikko on kehittynyt hirveästi nelinpeliparina ja tiiminä

Suomalainen kertoo kehittyneensä Glasspoolin kanssa hirveästi sekä nelinpeliparina että tiiminä. Tästä on osoituksena se, miten he pystyvät pelaamaan myös massakentillä niin hienosti kuin he ovat kevään ja varsinkin viime kuukauden aikana pelanneet.

Tänään alkaa ruohokausi, jota Heliövaara kertoo jo odottavansa.

”Viime vuonna jo näytettiin aika kovaa osaamista ruohokentillä, että totta kai sitä odotetaan erittäin innolla”, hän sanoo ja kertoo odotusten kasvavan varsinkin tämän kevään jälkeen.

”Mutta edelleen, nöyrästi eteenpäin, jokainen matsi on aika paha tällä tasolla”, hän kuitenkin lisää.

Tanskan Rune kohtaa Norjan Ruudin

Miesten kaksinpelissä vasta 19-vuotias Holger Rune eteni puolivälieriin voittamalla Kreikan Stefanos Tsitsipasin 7–5, 3–6, 6–3, 6–4. Tsitsipas on maailmanlistalla neljäntenä, joten sijoittamaton Rune otti komean voiton.

”Olin erittäin hermostunut ja tiesin, että häviän, jos lipeän taktiikastani”, tanskalainen Rune sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Puolivälierissä nähdään pohjoismaalaisten kohtaaminen, sillä Rune pelaa Norjan Casper Ruudia vastaan. Kahdeksanneksi sijoitettu Ruud eteni puolivälieriin voittamalla Puolan Hubert Hurkaczin 6–2, 6–3, 3–6, 6–3.

Ruud on ensimmäinen norjalainen ja Rune ensimmäinen tanskalainen miespelaaja, joka on yltänyt Ranskan avointen kaksinpelissä kahdeksan parhaan joukkoon.

Swiatek jatkoi voittoputkeaan

Naisten puolivälierissä nähdään kahden venäläisen kohtaaminen, sillä Daria Kasatkina ja Veronika Kudermetova pelaavat vastakkain.

Kasatkina voitti neljännellä kierroksella Italian Camila Giorgin selvästi 6–2, 6–2. Kudermetova kaatoi Yhdysvaltain Madison Keysin 1–6, 6–3, 6–1.

Maailmanlistan ykkönen Iga Swiatek eteni naisissa puolivälieriin voittamalla Kiinan Zheng Qinwenin 6–7 (5–7), 6–0, 6–2. Puolalaistähti on voittanut 32 viime otteluaan.