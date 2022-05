Mitalin suunnittelija Pauli Maronen kertoi idean lähteneen liikkeelle kotikisojen päänäyttämön, Tampereen Nokia-areenan muodoista.

Jääkiekon MM-kisojen 2022 voittajajoukkue Leijonat sai kotikisoista muistoksi mitalin, jonka kuva-aiheena komeilee Tampereen Nokia-areena. Joulukuussa 2021 käyttöön otettu Tampereen uusi kiekkopyhättö toimi kevään MM-kisojen pääareenana. Mitalin kääntöpuolta koristaa tyylitelty jääkiekkoilija.

”Onhan tämä äärimmäisen hienon näköinen. Siinä on pala Tamperetta, ja kyllä tämä maistuu todella hyvältä”, Leijona-hyökkääjä Marko Anttila kuvaili mitalia tuoreeltaan ratkaisevan Kanada-pelin jälkeen sunnuntaina.

MM-kisojen palkintomitalista avattiin kaikille avoin suunnittelukilpailu tammikuussa. Kilpailu herätti laajaa kiinnostusta, ja mitaliehdotuksia saatiin yhteensä noin 70 eri puolilta maailmaa. Ehdotuksia tuli Suomesta, Virosta, Isosta-Britanniasta, Uudesta-Seelannista, Venäjältä, Valko-Venäjältä, Kanadasta, Slovakiasta, Tsekistä, Indonesiasta ja Italiasta.

Uniikki muotoilu

Voittajaksi valittiin kemiläisen Pauli Marosen työ. Marosen suunnittelemassa mitalissa vaikuttivat erityisesti mitalin uniikki muotoilu sekä vahvat viittaukset itse lajiin. Maronen on kertonut idean mitalin suunnittelun lähteneen liikkeelle kotikisojen päänäyttämön, Nokia-areenan muodoista.

”Tavallisen pyöreän mitalin muodon sijaan halusin tehdä jotain erikoisempaa. Siitä syntyi mitalin kahdeksankulmainen muoto”, Maronen kertoo.

Palkintomitaleiden suunnittelukilpailussa valintaa oli tekemässä kilpailuraati, jonka puheenjohtajana toimi Kansainvälisen jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja Kalervo Kummola.

”Tampere on pitkästä aikaa jääkiekon MM-kisojen isäntäkaupunki ja kisat pelataan upouudella areenalla. Tampereen Nokia-areena on sekä kotimaassa että kansainvälisesti niin merkittävä asia, että on hienoa, että se on mitalissa mukana”, Kummola sanoi suunnittelukilpailun ratkettua.