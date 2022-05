Leijonien kultajuhlat järjestetään maanantaina kello 18–20 Hakametsän parkkipaikalla. Aamulehti välittää tunnelmat suorana yhteistyössä Ilta-Sanomien kanssa noin kello 17.30 lähtien.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue voitti historian neljännen maailman­mestaruutensa sunnuntaina Nokia-areenassa. Leijonat löi Kanadan jatkoajalla lukemin 4–3. Voittomaalin teki Sakari Manninen. Miesten maajoukkue voitti nyt ensi kertaa MM-mitalin kotikisoista.

Mestaruutta juhlitaan maanantai-iltana, kun kultajuhla järjestetään Tampereella Hakametsän jäähallin parkkialueella. Tapahtuma alkaa kello 18 ja kestää noin kello 20 asti. Yleisö saa saapua paikalle kello 17 alkaen. Aamulehti välittää juhlat suorana yhteistyössä Ilta-Sanomien kanssa noin kello 17.30 alkaen.

Kansanjuhlassa lavalla nähdään Leijonien joukkue. Juhlassa esiintyvät ainakin JVG, Vesala ja Haloo Helsinki. Leijonien maalilauluna on jo usean vuoden ajan MM-kisoissa ollut JVG:n versio kappaleesta Peto on irti, ja yhtye on esiintynyt useasti jääkiekon kultajuhlissa. Vesala on viime vuosina esittänyt kultajuhlissa Finlandian.

Hakametsän alueella ei ole yleisöpysäköintiä, minkä vuoksi paikalle kehotetaan saapumaan julkisilla.