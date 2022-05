Harri Pesonen tiesi, että Suomi pystyy voittamaan MM-kultaa. Sen Leijonat myös teki.

Harri Pesonen on ollut Leijonille aina arvoturnauksessa pelatessaan tie onneen. Pesonen, 33, on pelannut aikuisten arvoturnauksia kolme kappaletta: MM 2019, olympialaiset 2022 ja MM 2022. Tuloksena on ollut kolme kultamitalia.

Sunnuntain MM-finaalissa Nokia-areenassa Leijonat kaatoi Kanadan jatkoajalla maalein 4–3.

”Olihan tämä aika sairas draamankaari. Kanada oli kovin vastuksemme koko turnauksessa. Hullu peli. Olin jo 3–1:ssä aika varma, ettei Kanada enää sieltä tule”, Pesonen huokaisi.

”Pitää antaa krediittiä meidän ykkösnyrkillemme. He taikoivat ne kolme maalia ylivoimalla, mikä lopulta pelin ratkaisi.”

Harri Pesonen (oikealla) ja Jussi Olkinuora yhdessä MM-pokaalin kanssa.

Pesosen, Joel Armian ja Juho Lammikon ketju kuului Suomen parhaimmistoon mainitun ykkösnyrkin takana. Kova työ ja maalipaikkojen tehtailu palkittiin Yhdysvallat-välierän tavoin Kanadaa vastaan, kun Lammikon aloitusvoiton jälkeen Armia latasi tärkeän 3–1-maalin Matt Tomkinsin taakse.

”Hetken menee aina uuden yhdistelmän kanssa, kunnes päästään samalle aaltopituudelle. Oli kiva pelata porilaisten kanssa ja saimme maalejakin aikaan. Tiesimme, että kaikkia tarvitaan ja meidän on nostettava tasoamme viimeisiin peleihin”, Pesonen taustoitti.

Suomi on kasvanut A-maajoukkueena paljon. Pitkäaikaisesta hopeajoukkueesta on tullut ennakkosuosikki, joka myös kestää tiukkojen paikkojen paineet muita paremmin.

Tämä nähtiin MM-kotikisoissa selkeästi, sillä Suomi oli jokaista pudotuspeliotteluaan tappiolla aluksi.

”Tätähän (kultaa) meiltä odotettiinkin. Voi kuulostaa ylimieliseltä, mutta tämä oli se, mihin moni jätkä tiesi meidän pystyvämme. Monesta asiasta se on kiinni, onnestakin, mutta ääretön luotto oli joukkueen sisällä koko turnauksen ajan. Ja yksi tappio kymmeneen peliin – se on aika uskomaton saldo”, Pesonen hehkutti kultajoukkuetta.

Tuoreimman MM-kullan pikanttina mausteena on se, että mestaruus irtosi Tampereella. Leijonat ei ollut aiemmin yltänyt edes MM-mitaliin kotijäällään. Ylipäätään MM-kotikisojen isäntien mestaruudet ovat harvassa. Edeltävä oli Ruotsi vuodelta 2013.

”Uhmasimme todennäköisyyksiä. Kultaa ei ole monelle kotikisoista tullut. Yleisöstä oli meille apua varsinkin pudotuspeleissä”, Pesonen lähetti kiitokset Tampereelle paikalle saapuneille Leijona-faneille.