Kommentti: Näiden nerokkaiden oivallusten takia Jukka Jalosen Leijonat on voittamaton – ja tästä syystä Suomen dominointi jatkuu vielä pitkään

Suuren joukkueen merkki on se, että vaikeuksista huolimatta nitistää kaikki vastustajansa, kirjoittaa Teemu Suvinen Tampereelta.

Leijonien saldo viime vuosien arvokisoista on kerrassaan mykistävä.

2019 MM-kultaa, 2021 MM-hopeaa. 2022 olympiakultaa ja MM-kultaa. Vuonna 2020 MM-kisoja ei pelattu koronan takia.

Jukka Jalosen Leijonia voi hyvällä omallatunnolla kutsua voittamattomaksi joukkueeksi. Sunnuntai-illan MM-finaalissa se kaatoi Kanadan 4–3 jatkoajalla.

Leijonien ylivoimaa alleviivaa se, ettei joukkueen eteneminen ollut tämän kevään turnauksessa yhtä vakuuttavaa kuin kolmissa aiemmissa arvokisoissa.

Vuoden 2019 sensaatio oli omaa luokkaansa. 2021 MM-kisoissakin Suomi oli kokonaisuudessaan tasapainoisempi ja ehjempi kuin nyt, vaikka Kanada voittikin finaalin jatkoajalla.

Olympialaisissa Suomi ei ollut lähelläkään hävitä etenkään pudotuspeleissä.

Tässä turnauksessa Leijonat sen sijaan osoitti inhimillisiä piirteitä.

Puolivälierässä Slovakiaa vastaan Suomi ei ehkä sittenkään pystynyt hallitsemaan kotikisojen painekattilaa vaan pelastui Marko Anttilan ansiosta jatkoon.

USA:ta vastaan suurimman puristamisen piti olla jo poissa, mutta niin vain Leijonat oli jälleen avauserässä vaisu. Taas yksi osoitus inhimillisyydestä.

Kanada puolestaan horjutti Leijonia karvaamisellaan niin pahoin finaalin avauserässä, ettei Leijonat ole ollut sellaisissa ongelmissa aikoihin.

Leijonien maalivahtikaan ei tällä kertaa ollut kone. Vakuuttavan alkusarjan jälkeen Jussi Olkinuora ei ollut terävimmillään pudotuspeleissä vaan huojui ja horjui pikkaisen. Epätyypillistä Suomelle.

Leijonien konemainen junnaaminen voitosta voittoon alkaa olla suomalaisille niin itsestään selvää, että tällaiset inhimilliset haasteet aidosti hämmästyttivät.

Nyt on tietenkin helppo todeta, että odotukset Leijonien suoranaista dominointia kohtaan kasvoivat liian suuriksi – tasoerot huipulla ovat pienet.

Suuren joukkueen merkki on se, että vaikeuksista huolimatta nitistää kaikki vastustajansa. Leijonien ruutiini, laajuus ja kokemus tulivat esiin erityisesti niillä hetkillä, kun turnaus oli vaakalaudalla. Leijonat taipui muttei katkennut.

Mikä sitten tekee Jukka Jalosen Leijonista niin erityisen joukkueen, ettei sille kerta kaikkiaan löydy pysäyttäjää?

Tästä teemasta on vuosien varrella kirjoitettu jo lukuisia analyysejä, mutta tiivistetään vielä.

Ensinnäkin: Leijonien kiekonhallintaan perustuva monipuolinen pelitapa on lähtökohtaisesti aina parempi kuin vastustajalla. Viime vuosina Jalonen apureineen on hionut pelitavan täydellisesti juuri MM-turnaukseen sopivaksi.

Kurinalaisuuteen ja yhteistyöhön perustuva pelityyli tuottaa Leijonille minimaalisen vähän jäähyjä ja pitää vastustajien maalipaikat minimissä. Samaan aikaan kiekonhallinta takaa Leijonille aivan riittävästi maalipaikkoja tai ylivoimamahdollisuuksia otteluiden voittamiseen.

Tämän takia Leijonat ei koskaan tarvitse hyökkäykseltä superiltaa. Kun vielä erikoistilannepelaaminen on hiottu timanttiselle tasolle, voittamisen todennäköisyydet kallistuvat ottelu toisensa jälkeen Leijonien puolelle. Tähän yksinkertaiseen mutta nerokkaaseen matematiikkaan Leijonien turnausprosessi perustuu.

Leijonien etu kilpailijoihin verrattuna on sekin, että joukkueen ydinrunko on pysynyt kasassa jo vuosia. Kun sama ryhmä vielä joka kevät kokoontuu hiomaan turnauskuvioita kuukauden mittaiselle MM-leirille, Leijonat on arvoturnauksissa kuin seurajoukkue satunnaisesti yhteen koottavien maajoukkueiden seassa.

Kuvaavaa on, että tässäkin tekstissä puhutaan isommista teemoista kuin yksittäisistä pelaajista tai heidän onnistumisestaan.

Leijonien johtoryhmä on onnistunut luomaan joukkueeseen kulttuurin, jossa jokainen tähtitason pelaajakin on vain yksi osa kokonaisuutta. Tämän Mikael Granlund ja Miro Heiskanenkin tiesivät ja hyväksyivät lentäessään Tampereelle, mutta nousivat silti esiin tärkeimmillä hetkillä ja hoitivat mestaruuden kotiin.

MM-finaalissa kaksi osumaa tehnyt Mikael Granlund tuuletti iskettyään Suomen 2–1-johtomaalin. Mikko Lehtonen ehti ensimmäisenä onnittelemaan.

Vaikka Leijonien viime vuosien menestys on suorastaan satumaista, siihen ei saa tyytyä. Asioita voi aina tehdä paremmin, ja tästä turnauksesta löytyy parannettavaa ensi vuodelle.

Puolustuspäässä Leijonat oli ajoittain harvinaisen suurissa ongelmissa. Suomelle tehtiin jo MM-turnausta edeltävissä harjoitusotteluissa maaleja kummallisista nukahduksista ja merkkausvirheistä, eikä niistä oikein päästy eroon turnauksen aikana. Tässä selkeä kehitettävä painopiste ensi kaudelle.

Tämän kevään leijonajoukkue oli profiililtaan hieman erilainen kuin kolmissa aiemmissa arvokisoissa. Granlund, Heiskanen, Esa Lindell ja Joel Armia toivat joukkueeseen NHL-tason yksilötaitoa.

Tämä ei ollut minkäänlainen ongelma joukkueen yhteishengelle ja sitoutuneisuudelle, sillä kaikki edellä mainitut ovat nöyriä ja sopeutuvia pelaajia.

Tietyllä tavalla joukkueen dynamiikka kuitenkin muuttui sisäisesti tasaisesta puurtajajoukkueesta joukkueeksi, jonka sisällä oli isojakin tasoeroja. Etenkin Heiskaselta löytyi kyvyt rikkoa Jalosen peruskaavaa ja tehdä jotain odottamatonta, mikä haastoi kokeneen menestysvalmentajan uudella tavalla esimerkiksi peluutuksessa.

Tämänkin haasteen Leijonien valmennusjohto onnistui turnauksen aikana taklaamaan, ja NHL-apurit olivat lopulta avainroolissa mestarijoukkueessa. Tämän vuoden kokemusten perusteella Jalonen voi jatkossa tehdä tarvittavat viilaukset turnausprosessiinsa.

Jalosen sopimus jatkuu vielä ainakin ensi kevään MM-kisoihin. Tuohon turnaukseen Leijonat lähtee, jos mahdollista, entistäkin suurempana mestarisuosikkina. Uhkakuvia ei yksinkertaisesti ole näkyvissä.

Kun Jääkiekkoliitto vielä takoo peräkkäisistä MM-kisoista miljoonien voitot ja sijoittaa rahat fiksusti ruohonjuuritasolle ja olosuhteisiin, suomalaisen jääkiekkoilun kissanpäivät eivät todellakaan ole päättymässä tähän hurmokseen.