Saga Vanninen avasi kauden tasaisella ottelulla ja imi oppia lajinsa huipuilta Götzisissä: ”Saga on ennätyskunnossa nuorten MM-kisoihin mennessä”

Tampereen Pyrinnön ottelija, junioreiden maailmanmestari Saga Vanninen keräsi oppia ja kokemusta huipputason kansainvälisestä moniottelutapahtumasta ja kokosi Götzisin seitsenottelusta pisteet 6097.

Se toi alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuihin kuntoaan tähtäävälle tamperelaiselle sijan 10.

Kilpailun voitti Tokion olympiakisojen hopeamitalisti Hollannin Anouk Vetter kotimaansa ennätyksellä ja kauden kärkituloksella 6693.

”Olihan tuo sillä lailla opettavainen kilpailu, että pystyin hyvin jatkamaan ottelua lauantaisen korkeushypyn pettymyksen jälkeen. Eikä sekään nyt mikään iso epäonnistuminen ollutkaan. Oli myös hienoa päästä läheltä seuraamaan, kuinka huiput toimivat. Koen, että sieltä tuli oppia. Esimerkiksi, miten toimia verryttelyissä lajien välissä, Vanninen sanoi Suomen urheiluliiton tiedotteessa.

Vanninen päätti ottelun 800 metrin ennätykseensä 2.24,08. Sitä ennen hän avasi kilpailun toisen päivän ponnistamalla pituutta 615 ja heittämällä keihästä 46,70.

”Lankun takareunasta reunasta ponnistettu 615 kuten vajaa 47-metrinen keihäässä olivat Sagan omaa tasoa. Kaikkiaan ottelu oli häneltä tasainen”, arvioi Vannisen valmentaja Matti Liimatainen.

Vanninen juoksi avauspäivänä 100 metrin aidat 13,67, ylitti korkeushypyssä 174, työnsi kuulaa 14,58 ja juoksi 200 metriä 25,14. Eroa omiin ennätyspisteisiin jäi 174 pistettä, mutta se ei ole huolenaihe. Kunnon pitäisi olla huipussa vasta elokuun alussa junioreiden MM-kilpailuissa Calissa, Kolumbiassa.

”Ei kauden ensimmäisessä ottelussa tarvitse mitään huippupisteitä kasata, vaikka se olikin oma tavoite. Se jäi positiivisena mieleen, että pystyin tekemään 800 metrillä oman ennätyksen. Eikä ottelu muutenkaan niin huonosti mennyt, kuin lauantaina ajattelin”, Vanninen totesi.

Liimatainen oli samaa mieltä.

"Hyvässä mallissa mennään, Saga on ehjä eikä ole vaivoja. Se on pääjuttu. Vauhti paranee kesän aikana ja korkeushypyn tekniikan korjaantumiseen olen luottavainen. Saga on ennätyskunnossa MM-kisoihin mennessä”, Liimatainen vakuutti.

Liimatainen on läpi harjoituskauden pyrkinyt varmistamaan, että viime kaudella Vannista kiusanneet takareisivaivat eivät uusiudu.

”Harjoituskaudelle tehoja pudotettiin reilusti. Talvella oli vielä pikkuisen vaivoja, mutta kevään on mennyt hyvin. Nyt kesän mittaan ei ihan hirveästi kilpailla. Sagan täytyy saada tehtyä määrää ja hyvää perusharjoittelua”, Liimatainen sanoi.

Vanninen itse arveli, että hän kilpailee seuraavaksi kotikentällään Tampereella keskiviikon GP-kisassa. Lajeina ovat silloin pituushyppy ja kuulantyöntö.