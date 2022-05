Suomen moukarinaisten 70 metrin kerho sai Virroilla uuden jäsenen – ”Ei tarvitse enää heitellä peräkylän sivukentillä”

Suvi Koskinen heitti hienon tuloksen Virroilla. Mika Kotiranta odotti yön yli juoksutuloksensa vahvistamista.

STT

Suvi Koskinen kiskaisi sunnuntaina Virroilla käydyssä kilpailussa moukarituloksen 70,39 ja liittyi 70 metriä heittäneiden suomalaisnaisten joukkoon.

Koskinen, 25, nousi Suomen kaikkien aikojen tilastossa neljänneksi ja täydensi voittosarjaansa 69,98 ja 69,15 metrin heitoilla.

”Se on ollut sieltä tulossa. Hyvä kun se onnistui nyt kisoissakin”, Koskinen avasi 70 metrin heiton herättämiä tunteita Suomen urheiluliiton tiedotteessa.

Koskisella on takanaan hyvä harjoituskausi, mutta toukokuun alussa polveen tullut rasvapatjantulehdus muutti suunnitelmia.

”Harjoittelua piti sen takia muuttaa ja keventää. Sen kevennyksen ansiosta moukari alkoi lentää, kun jalat alkoivat toimia terävämmin”, liki kaksi metriä ennätystään parantanut heittäjä kertoi.

Koskinen leventää Suomen naisheittäjien kärkeä. Suomen moukarinaiset ovat tämän vuoden keskiarvotilastossa toisena Yhdysvaltojen jälkeen, kun lukuun otetaan maan neljän parhaan urheilijan keskiarvo.

”Se on hienoa, että on saatu nostettua lajin kärki tälle tasolle. Ei tarvitse enää heitellä peräkylän sivukentillä. Nyt päästään koviin kisoihin, joissa meillä on monta kovaa kirittäjää”, Koskinen tuumi.

Fysioterapeuttina nelipäiväistä työviikkoa paiskivan Koskisen tavoitteena on päästä elokuussa Münchenissä järjestettäviin EM-kilpailuihin. Tulosraja on 71,80, mutta rankingpisteitä keräämälläkin voi päästä mukaan.

Kotiranta piti vauhtia Belgiassa

Mika Kotiranta juoksi lauantain myöhäisillassa Belgiassa 5 000 metrin ajan 13.45,08, mutta joutui odottamaan tuloksen vahvistamista sunnuntaihin. Alun perin tulokset ilmoitettiin väärin, ja järjestäjät pähkivät oikeita aikoja yön yli.

Suomen urheiluliiton tiedotteen mukaan Kotirantaa nopeammin suomalaisista on juossut viimeksi Matti Räsänen vuonna 2011. Kotirannan ennätys koheni lähes 20 sekuntia ja toi kilpailussa 21. sijan.

”Oli itselleni vähän yllätys, että ennätys koheni noin paljon. Nyt oli huippukeli vetää ja oli niin paljon ukkoja radalla, että oli helppo tulla. Ei tarvinnut yksin vetää”, Kotiranta tuumi.

”Oma vauhti oli tasainen läpi juoksun ja sain vielä lopun tultua napakasti, että sain ne viimeiset sekunnit pois.”