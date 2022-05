Manse selvisi säikähdyksellä sarjanousijan kynsistä, Vaasan merituuli turrutti sisäpeliä ja kuuloa: ”Sai karjua aika lujaa”

Alkukauden jatkuva reissaaminen on pidemmän päälle Manse PP:n naisille vain hyödyksi, uskoo Saaga-Angelia Raudasoja.

Mansen Saaga-Angelia Raudasoja on kuuden ottelun jälkeen etenijätilaston jaetulla kärkipaikalla.

Sarjanousija Vaasan Mailattaret on lyhyessä ajassa osoittanut kuuluvansa pääsarjatasolle. Sunnuntaina se laittoi naisten Superpesiksen kärkipaikkaa pitävän Manse PP:n todella tiukille, mutta lopulta Manse sai Hietalahdesta kotiin viemisiksi täyden pistepotin jaksoin 2–0 (1–0, 3–2).

Toisella jaksolla sarjakärki Manse näytti jo hukkaavan yhden sarjapisteen, kun se joutui viimeiseen tasoittavaan sisävuoroonsa 2–2-tasatilanteessa.

Ensimmäinen ajotilannekin kuihtui tuloksettomana, mutta selkä seinää vasten kahdella palolla vieraat onnistuivat saamaan aikaan kaivatun juoksun. Henna Peltokangas karkasi kotiin, kun pallo poltteli Mailattarien käsissä.

Pohjanmaan rannikkokaupungissa tuulee lähes aina. Peliin tämä toi oman mausteensa.

”Tänään oli aika reipas vastatuuli lyönneille, eivätkä ne kantaneet kovinkaan pitkälle. ” kommentoi Mansen Saaga-Angelia Raudasoja.

”Vähän huonosti myös kuulee, se vaikuttaa ulko- ja sisäpeliin. Kaiken sai karjua aika lujaa, jotta informaatio meni perille.”

Nopea pelaaja ja sopeutuminen

Kakkospalkinnon napannut Raudasoja lukeutui Mansen onnistujiin. Yhden tuodun lisäksi hän pelasi sataprosenttista sisäpeliä (ykkösvaihdot 6/6).

Raudasoja, 19, siirtyi Tampereelle täksi kaudeksi Seinäjoen Maila-Jusseista. Häntä pidetään yhtenä naisten Superpesiksen nopeimmista pelaajista, mikä on hyödyllinen ominaisuus niin sisäpelissä etenijänä kuin ulkopelissä polttolinjassa.

”Naispesiksessä nopeus on suuresti määrittävä tekijä, etenemisvoima erottelee joukkueita paljon. Se vaikuttaa niin paljon sisäpelissä siihen, millaisia lyöntejä voi lyödä.”

”Ulkopelissä tuollaisella räjähtävällä pelipaikalla on hyödyllistä, että lyhyistä matkoista suoriutuu nopeasti.”

Raudasojaa povattiin ennen kauden alkua jopa etenijäkuningattareksi. Alkukausi ei ole ainakaan todistanut tuota ennustusta vääräksi: 14 tuotua juoksua riittää jaettuun kärkipaikkaan yhdessä kokeneemman joukkuekaverin Kirsi Ala-Lipastin kanssa.

”Olen ollut ihan sairaan tyytyväinen joukkuevalintaani. Joukkue on täynnä tyylisiäni pelaajia, ja pelataan – ajoittain – ihan laadukastakin pesäpalloa”, Raudasoja sanoi lopun toteamuksensa kohdalla naurahtaen.

Vielä kuudesti muualla

Kun Kaupin pesisstadionin rakennustyöt ovat yhä kesken, on Manse joutunut pelaamaan alkukaudella pelkkiä reissupelejä ympäri maata. Ohjelman mukaan niitä on edessä vielä kuusi, ennen kuin heinäkuun alussa joukkueen on tarkoitus päästä uudelle kotikentälleen.

Raudasojaa reissaaminen ei ole alkanut tympimään, sillä asia on ollut jo pitkään tiedossa. Hän uskookin sen vain hyödyttävän Mansea yhteishengen kohoamisen muodossa.

”Olemme tosi hyvällä fiiliksellä aina lähdössä joukkueena reissuun. Emme anna sen vaikuttaa pelaamiseen.”

”Huipputyyppejä ja hyvät jutut, niin mikäs siinä on matkustellessa.”