Ensi vuoden suunnittelussa mukaan tulee myös Latvia ja heidän kisaorganisaationsa.

Valmistautuminen kohti vuoden 2023 Tampereen ja Riian jääkiekon MM-kisoja alkaa heti maanantaina 30. toukokuuta. Näin lupaa vuoden 2022 MM-kisojen pääsihteeri Heikki Hietanen.

Hietanen jatkaa vastuuroolissa myös ensi vuoden kisoissa.

Tämän vuodet kisat paketoidaan sunnuntaina ja uusien järjestämisessä ei ole aikaa hukattavaksi.

Kun tulevan vuoden MM-kisat otettiin pois Venäjältä, ei halukkaita ollut jonoksi asti. Kisat annettiin Suomelle ja Latvialle, tämän ja viime vuoden kisojen isännille.

”Tiedostetaan, että kiire on. Kukaan muu isoista maista ei halunnut tällä aikataululla”, Hietanen kertoi lauantaina Kansainvälisen jääkiekkoliiton mediatilaisuudessa.

Tampere on pelipaikka myös ensi vuonna ja pohjat tämän vuoden kisoista ovat hyvät. Riiassa pelattiin 2021, joten myös siellä kisajärjestäminen on tuoreessa muistissa.

Tämän vuoden kisat ovat saaneet paljon kiitosta joukkueilta ja järjestäjät ovat olleet tyytyväisiä.

”Olemme saaneet joukkueilta hyvää palautetta ja olen tyytyväinen, miten kisat ovat menneet”, Hietanen kertoo ja korostaa pelaajilta saadun palautteen tärkeyttä.

Muutoksia on luvassa ensi vuodelle.

”Tullaan tekemään asioita myös eri lailla. Ensin analysoidaan nämä kisat, oliko joku, joka ei mennyt niin hyvin. Ja mikä onnistui. Uusiakin juttuja pitää miettiä, en osaa vielä sanoa mitä.”

Kun ensi vuoden kuvioita aletaan suunnittelemaan, mukaan tulee myös toinen isäntämaa Latvia.

”Tietenkin pitää ottaa Latvia mukaan, kun aloitamme kehittämään tulevia kisoja. Heillä on tuoretta ammattitaitoa kisojen järjestämisestä.”

Hietanen kertoo, että heti ensi vuoden isännyyspäätöksen tultua vapaaehtoiset ovat aktivoituneet.

”Sähköposti alkoi laulamaan ja hallilla tultiin kysymään, että pääseekö taas ensi vuonna”, Hietanen iloitsee.

Tämän vuoden kisoissa Hietanen nimeää eniten huolta aiheuttaneen Helsingin jäähallin keskuspölynimurin, joka sytytti tulipalon Helsingin kisa-areenassa. Ennen kisoja häntä mietitytti eniten Nokia-areenan tyhjennys yleisöstä pelien välissä.

”Eniten mietin, että miten saadaan väki pois, jos tulee jatkoaika, kun pitää saada halli tyhjennettyä ja uudet liput tarkastaa. Kaikki on mennyt hyvin silläkin puolella.”

Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Luc Tardif halusi onnitella järjestäjiä onnistuneista MM-kisoista.

”Olen kuullut paljon jääkiekon kodista. Ja se on totta. Tämä on ollut meille come back, kun pääsimme ensimmäisen kerran pelaamaan normaalille yleisölle vuoden 2019 jälkeen.”