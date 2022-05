Suomi kamppailee lauantaina finaalipaikasta ottelussa Yhdysvaltoja vastaan. Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen vieraili Aamulehden MM-studiossa lauantaina ja ylisti Tampereen tunnelmaa, sekä kertoi, missä olisi kuitenkin vielä parantamisen varaa.

Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen vieraili Aamulehden MM-studiossa lauantaina ja kertoi, miten MM-kisojen järjestäminen on sujunut Tampereella. MM-studion juonsivat Aamulehden liven ja kuvanpäällikkö Tuukka Välimäki ja toimittaja Ilari Leppäniemi.

”Tähän mennessä saatu palaute on ollut positiivista, sekä kansainvälisesti että paikallisesti. Aivan erilaista huumaa nyt on, kuin mitä koskaan Tampereella. Käydään kisat kuitenkin ensin loppuun ja tehdään sitten viralliset analyysit siitä, miten on mennyt”, Saarteinen kertoo.

Kaksi kehitettävää asiaa Saarteinen kuitenkin löytää.

”Opastamista voisi parantaa, siitä löytyy puutteita. Voisi olla ihmisiä kaduilla, jotka heittäisivät ylävitosta ja kertoisivat, missä on mitäkin. Se olisi fiiliksen nostatusta ja opastamista. Voisi olla myös enemmän somistusta ja vahvemmin näkyä kisat, vaikka hyvin näkyvätkin. Vielä vahvemmin katukuvaan.”

Saarteinen kertoi, että taloudellisesti kisat merkitsevät Tampereelle kymmeniä miljoonia euroja. MM-kisat vaikuttavat Tampereeseen taloudellisesti, imagollisesti ja yhteisöllisesti.

”Kisoilla on valtava merkitys, kaikkia ei pysty edes rahassa mittaamaan.”

Kenraaliharjoitus ensi vuoteen

Tampere järjestää ensi vuoden MM-kisat yhdessä Latvian pääkaupunki Riian kanssa. Molemmissa kaupungeissa pelataan yksi alkulohko ja puolivälieräotteluita, mutta välierävaiheesta eteenpäin ottelut pelataan Tampereella. Kevään 2023 MM-turnaus pelataan 12.–28. toukokuuta.

”Ilolla otin tiedon vastaan. Pelataan ensin nämä kisat loppuun ja sitten mietitään tulevaisuutta. Siinä mielessä nämä kisat olivat kenraaliharjoitus, että opitaan uutta ja tehdään tiettyjä uudistuksia. Mahtavaa on se, että on suora lentoyhteys Latviaan.”

MM-välierä Suomi-USA alkaa kello 14.20. MTV3 näyttää ottelun.