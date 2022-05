Ruotsalaismediassa ei silitelty Tre Kronorin pelaajien päitä.

Ruotsi näytti marssivan MM-kisojen välieriin, kun se johti Kanadaa kahden erän jälkeen lukemin 3–0.

Päätöserän karmea sulaminen ja tähtipelaaja William Nylanderin jatkoajalla saama kampitusjäähy koituivat kuitenkin Tre Kronorin turmioksi.

Kahdesti ilman maalivahtia alle kaksi minuuttia ennen loppua maalannut Kanada rynnisti välieriin loppulukemin 4–3.

Karmea sulaminen poiki voimakkaita reaktioita ruotsalaismediassa.

Aftonbladetin kolumnisti Mats Wennerholm ryöpytti etenkin keltapaitojen päävalmentajaa Johan Garpenlöviä.

Ruotsin päävalmentajana MM-kisoissa toimi Johan Garpenlöv (takana).

Wennerholm kirjoitti Ruotsin lopettaneen pelaamisen 3–0-johdossa ja luovuttaneen ottelun täydellisesti Kanadalle.

Sulaminen muistutti toimittajaa Pekingin olympialaisten alkusarjan ottelusta muutama kuukausi takaperin. Suomi käänsi 0–3-tappioaseman voitoksi Ruotsia vastaan.

”Jälleen kerran häviämisen pelko oli suurempi kuin halu voittaa ja suuri vastuu kuuluu tietysti päävalmentaja Johan Garpenlöville. Se voi tapahtua kerran, mutta kaksi kertaa on liikaa”, Wennerholm tylytti.

Maajoukkuepestinsä päättänyt Garpenlöv jää historian kirjoihin Tre Kronorin heikoiten menestyneenä päävalmentajana, Wennerholm muistutti. 54-vuotias ex-kiekkoilija luotsasi Ruotsia kolmessa arvoturnauksessa, mutta ei onnistunut johdattamaan suojattejaan mitalipeleihin.

”Tämä oli katkera loppu, mutta samaan aikaan ruotsalaiset saavat syyttää ainoastaan itseään.”

Erityisesti Wennerholmin kierroksia nosti toisen erän laukaisutilastot. Kanada ampui maalia kohti 19 kertaa, Ruotsi kerran.

”En tiedä, milloin Ruotsin maajoukkue on hävinnyt laukaisutilastot niin reilusti yhdessä erässä. Jos näin on tapahtunut sen on täytynyt olla vanhaa Neuvostoliittoa vastaan.”