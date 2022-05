Craig Ramsay ei vaikuta olevan Leijonien pelityylin suurin fani, vaikka hän tunnustikin jälleen rehdisti joukkueen hyvyyden.

Aamulehti

Slovakia sai torstain MM-puolivälierään Leijonia vastaan toivomansa unelma-alun. Päävalmentaja Craig Ramsay korosti peliä edeltävänä päivänä avausmaalin merkitystä, ja ensimmäisen erän lopulla hänen joukkueensa johtikin jo 2–0.

Sitten iski Marko Anttila. ”Mörkö” teki kaksi, syötti yhden ja johti Suomen mitalipeleihin.

Kun kaksikon tiet kohtasivat ottelun jälkeen haastattelualueella, ei Ramsay voinut kuin onnitella lempääläläisjättiä. Pian kuuluivat ylistävät kommentit.

”Hän on uskomaton pelaaja, olen seurannut häntä vuosien ajan. Hän pelaa niin fiksusti ja mahtavaa joukkuepeliä. Hän näyttää olevan pelaaja, joka todella välittää joukkueestaan ja rakastaa tehdä isoja maaleja”, Ramsay totesi.

”Hän on aito jääkiekkoilija. Hän ei ole näyttävä, mutta illan päätteeksi toivoo, että hän olisi omassa joukkueessa.”

Slovakialaistoimittajat kertoivat, että Anttilalle on kehittynyt jo maine suoranaisena Slovakian kaatajana.

Pitkän uran NHL:ssä pelaajana ja valmentajana tehnyt Ramsay, 71, on toiminut Slovakian A-maajoukkueen päävalmentajana viiden vuoden ajan. Jatkosta ei ole vielä tietoa.

”En sulje itseäni pois laskuista. Tällä tavalla häviäminen on kuitenkin turhauttavaa, ja minusta tuntuu, ettemme saaneet itsestämme vielä kaikkea irti.”

”Uskon, että voimme voittaa kenet tahansa, mutta pelaajienkin tulee uskoa siihen täydet 60 minuuttia.”

Ramsayn kommenteista on rivien välistä ollut luettavissa, ettei hän lukeudu Jukka Jalosen Leijonien pelityylin suurimpiin faneihin.

Samaa oli nytkin nähtävissä sekä sanavalinnoista että elekielestä, vaikkakin Ramsay tunnusti jälleen rehdisti Suomen vahvuuden.

”He ovat parhaita siinä mitä tekevät”, Ramsey totesi.

Sitten pitkä hiljaisuus. Lisäkommentteja tuli vasta pyynnöstä.

”Kun heitä vastaan menettää kiekon, he painavat menemään kovaa. Kun he saavat kiekon, he taistelevat pitääkseen sen. He hoitavat yksityiskohdat paremmin kuin kukaan muu tässä bisneksessä.”

”Olisi aika vaikeaa kritisoida heitä siitä. He löytävät tavan voittaa.”

”Heiltä jokainen jäälle astuva pelaaja pelaa täsmälleen samalla tavalla. Me... haluamme luoda vauhdikkaan ja hyökkäävän joukkueen. Nuorten pelaajien nostaminen ja kehittäminen on toiminut meille. Minä murehdin vain siitä, ei minulla ole aikaa huolehtia toisista joukkueista.”

Heikkojen ikäluokkien jälkeen Slovakialla on tosiaan kasvamassa jopa uusi ”kultainen sukupolvi” Juraj Slafkovskýn kaltaisine kirkkaimpine tähtineen.

Olympialaisten tapaan Slafkovský on ollut MM-jäillä huippuiskussa. Slovakian avausmaalin tehnyt Adam Sýkora kuuluu myös tuohon joukkoon, samoin isoja minuutteja pelannut puolustaja Šimon Nemec.

Slafkovský ja Nemec valitaan ensi kesänä luultavimmin NHL-varaustilaisuuden kärkikymmenikössä, Sýkora toisen tai kolmannen kierroksen kieppeillä.

Ramsay ylisti erityisesti Sýkoraa, joka pääsi ylipäätään joukkueeseen aivan rimaa hipoen. 17-vuotias hyökkääjälupaus oli hetkeä aiemmin vastaillut median edessä kysymyksiin englanniksi kokeneen konkarin varmuudella ja itseluottamuksella.

”Hän on aina iloinen ja rohkaisee muita. Hän ei myöskään pelkää jäällä vaan taistelee. Joku NHL-joukkue tulee saamaan hänet hieman myöhemmin ja olemaan siitä kovin iloinen”, Ramsay kehui.

”Meillä on niin paljon hyviä nuoria pelaajia, upea muutos siitä kun aloitin.”