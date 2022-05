Juhani Lehtimäki voitti Joensuussa kaksi mestaruutta. Nyt hän vie Manse PP:n miehet kiihkeän yleisön eteen.

Manse PP:n miehet kohtaavat Superpesiksessä Joensuun Mailan perjantaina Mehtimäen stadionilla. Luvassa on todellinen huippuottelu, sillä ennakkokaavailuissa Manse on nostettu mestarisuosikiksi, ja Joensuun Maila on yksi sen kovimmista haastajista.