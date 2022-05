Manse PP:n naiset olivat Pöytyällä tappiolla molempien jaksojen alussa – sitten iskivät tutut lyöntitykit

Manse PP:n naiset olivat keskiviikkona tappiolla molempien jaksojen alussa, mutta tuttujen lyöntitykkien löydettyä aukkoja Pöytyän ulkokentästä Superpesiksen kärkijoukkue Manse PP voitti ottelun 2–0 (8–2, 6–3).

Anna Ala-Kauhaluoma löi ajolähtötilanteessa takaa läpi avausjakson kolmannessa vuoroparissa. Tuloksena oli kauden ensimmäinen ja uran viides kunnari. Hän vei saldolla 1+3=4 vieraat 8–2-johtoon. Kauden saldo on nyt 1+14=15.

”Pöytyän kenttä on sellainen, että hyvä mahdollisuus lyödä läpi on vain takaa. Ala-Kauhaluoma ja Siri Eskola olivat mahtavassa vireessä jälleen tänään”, kehui pelinjohtaja Jari Cavernelis.

Sarjan lyöntitilastoa saldolla 4+18=22 ennen ottelua johtanut Siri Eskola ei nyt onnistunut muutamasta mahdollisuudesta huolimatta tyhjentämään pajatsoa ajolähtötilanteissa.

Hän kuitenkin onnistui kovassa paikassa, sillä avausjakson kaksi juoksua tuli toisessa vuoroparissa kahden palon tilanteessa kolmannella lyönnillä. Pöytyä johti ennen sitä ottelua 1-0.

”Se meni läpi kolmosrajasta. On tosiaan liikaa vaatia Siriltä kunnareita jokaisessa ottelussa”, Cavernelis korosti.

Toisella jaksolla Eskola löi kaksi kertaa yhden juoksun. Pöytyä johti jaksoa 3–1 toisen vuoroparin aloittavan jälkeen.

”Sisäpeli sujui, mutta ulkopeli ei ollut sillä tasolla kuin on ollut parhaimmillaan. On oltu tien päällä paljon ja se viimeinen kipinä ulkopelin tarkkuudesta jäi puuttumaan. Ei tehty paloja sellaisissa tilanteissa kuin niitä yleensä on tehty ja muutakin pientä siellä oli. Vastustaja sai ilmaiseksi muutaman tilanteen”, Cavernelis myönsi.

Jo kolmella Mansen pelaajalla on vähintään kymmenen lyötyä, kun pörssissä viidennellä sijalla olevan Elli Katteluksen saldo on 1+9=10. Hän löi juoksunsa avausjaksolla.

Pöytyällä on kolmesta ottelusta vain yksi piste, kun Mansella on viidestä ottelusta 12 pistettä. Manse on lyönyt peräti 65 juoksua eli keskimäärin 13 ottelua kohden.

Keskiviikkona Manse PP voitti kolmostilanteet 23–13.

Kokoonpanosta puuttui tietenkin yhä Virpi Hukka.

”Loukkaantuminen ei ollut niin paha kuin pelättiin. Kuntoutus etenee ja hän on mahdollisesti pelikunnossa muutaman viikon kuluttua. Meillä on nytkin lyöntivoimainen joukkue eikä pidetä kiirettä”, Cavernelis sanoi.