Tuhoaako Suomen ykkösylivoima Slovakian puolivälierässä? – ”Pidämme sen simppelinä”

Sakari Manninen on iskenyt urallaan jo kaksi kiekkohistoriaan jäänyttä ratkaisumaalia Leijonille – syntyykö kolmas MM-kotikisoissa?

Onko torstaina ohjelmassa muka joku erikoisen tärkeä jääkiekko-ottelu MM-kotikisoissa?

Kohtalokas puolivälieräkamppailu, joka ratkaisee, ovatko Leijonat luusereita vai sankareita?

Suomen ykkössentteristä Sakari Mannisesta, 30, tästä ei näy merkkiäkään.

Hän saapuu Suomen vapaaehtoisten jääharjoitusten jälkeen haastattelupisteelle rennosti lompsien.

”Tein tuossa vähän omaa huoltavaa hommaa”, alkulohkossa tehokkaasti (7 peliä, 3+4=7) ketjuaan johtanut Manninen aloittaa.

”Välipäivinä kaikkein tärkeintä näissä turnauksissa on siirtää ajatukset ihan muualle. Olla kokonaan ajattelematta jääkiekkoa. Rutiineja on ihan tarpeeksi. Toistaiseksi parasta pelaamisen ohella on ollut sunnuntainen reissu saunomaan Marko Anttilan mökille”, Manninen tunnelmoi.

Mannisen levollisuus lupaa todella hyvää ajatellen Suomen puolivälieräottelua Slovakiaa vastaan.

”Tosi hyvä pössis sekä itsellä että koko joukkueella. Itseäni eivät koskaan ole jännittäneet nämä ”kuolemanottelut” arvokisoissa mitenkään. Mennään vaan kentälle ja tehdään omat hommat hyvin”, Manninen ilmoittaa.

Sentterin olemusta ja sanoja kuunnellessa ei kannata enää yhtään ihmetellä, että hän on jo yhden kaikista ikimuistoisimman Leijonien ottelun voittomaalin tekijä.

Manninen lähetti jatkoaikaosumallaan (5–4) Ruotsin NHL-miehet kesälomalle MM-kisojen puolivälierässä keväällä 2019.

Manninen nousi suurimmaksi sankariksi voittomaalillaan myös tämän vuoden helmikuussa, kun Suomi voitti olympiakisojen välierässä Slovakian maalein 2–0.

”En ole maalejani ikinä mielessäni vertaillut. Niitä on aina kiva tehdä, mutta kaikista parasta on voittaminen ja jätkien kanssa sen juhliminen”, Manninen kuittaa.

Suomen maailmanmestaruus 2019 on perustellusti nimetty kaikkien aikojen ihmeeksi MM-jäällä. Pekingissä tullut olympiavoitto jää ikiajoiksi historiaan kautta aikojen ensimmäisenä Suomen palloilulajien kultamitalina.

”En niitäkään ole sen ihmeemmin miettinyt tai keskenään arvottanut. Voittaminen on vaan yksinkertaisesti kivaa ja parasta tässä hommassa.”

Manninen on MM-kotikisoissa johtanut mainiosti Suomen ykkösketjua (laidoilla Mikael Granlund ja Teemu Hartikainen). Ylivoimalla viisikkoon kuuluvat myös Jere Sallinen ja puolustaja Mikko Lehtonen.

”Se on toiminut hyvin, koska pidämme sen tosi simppelinä. Toimitamme vain kiekkoa maalille – ja aina on kolme äijää lapioimassa kiekkoa sisään. Ellei heti uppoa, nappaamme irtokiekon ja jatkamme pyöritystä.”

Slovakia on Suomelle tuttu vastustaja olympiakisoista.

”Nuorekas, aktiivinen ja aggressiivinen joukkue. Tulevat varmasti heti alusta lujaa päälle. Jotain pikkujuttuja heidän pelistään pelipalaverissa katsomme.”

”Oma tekemisemme kuitenkin ratkaisee. Pitää puolustaa yhtä tiiviisti kuin tähän asti ja tehdä maalit omista paikoistamme. Jos tontteja ei aukea tasakentällisin, pitää olla kärsivällinen ja iskeä sitten ratkaisu ylivoimalla”, Manninen suunnittelee.

Mannisen pelipäivän vireestä ei tarvitse olla huolissaan.

”Olo tuntuu tuoreelta – juuri sellaiselta kuin tässä vaiheessa turnausta pitääkin.”

Moni loistavakin pelaaja on puristanut mailaa ja jännittänyt itsensä vuosien varrella itsensä jäykäksi ennen ratkaisevaa ottelua.

Manniselle ei vielä ikinä arvokisoissa ole käynyt niin – tuskin käy huomennakaan.

Älkää yllättykö, jos Suomen välieräpaikan kannalta todella tärkeän osuman tekijä MM-kotikisoissakin on Leijonien numero 65.